Google'dan Konum Geçmişinizi Otomatik Olarak Silebileceksiniz

Google, konum geçmişinizi otomatik olarak silebileceğinizi duyurdu. Kullanıcıların uzun süredir beklediği özellik nihayet yayında.

Google yeni özelliğini Twitter üzerinden attığı bir tweet ile duyurdu. Google tarafından atılan tweette şu sözlere yer verildi: " Konum Geçmişi için otomatik silme kontrolleri bugün Android ve iOS'ta yayılmaya başladı ve verilerinizi yönetmeniz daha da kolaylaştı. "

Google sonunda kullanıcıların kendi verilerini silebilmesi için yeni özelliğini aktif etti. Artık konum geçmişinizi Google'ın sunucularından silebileceksiniz. Şu anda verileri her 3 veya 18 ayda bir otomatik olarak silebilme seçeneği bulunan özelliğin kullanımı oldukça basit.

