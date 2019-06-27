Google'dan Konum Geçmişinizi Otomatik Olarak Silebileceksiniz

Google, konum geçmişinizi otomatik olarak silebileceğinizi duyurdu. Kullanıcıların uzun süredir beklediği özellik nihayet yayında.

Google Konum Geçmişi Nasıl Silinir?

Google yeni özelliğini Twitter üzerinden attığı bir tweet ile duyurdu. Google tarafından atılan tweette şu sözlere yer verildi: " Konum Geçmişi için otomatik silme kontrolleri bugün Android ve iOS'ta yayılmaya başladı ve verilerinizi yönetmeniz daha da kolaylaştı. "

Google sonunda kullanıcıların kendi verilerini silebilmesi için yeni özelliğini aktif etti. Artık konum geçmişinizi Google'ın sunucularından silebileceksiniz. Şu anda verileri her 3 veya 18 ayda bir otomatik olarak silebilme seçeneği bulunan özelliğin kullanımı oldukça basit.

Auto-delete controls for Location History start rolling out today on Android and iOS, making it even easier for you to manage your data → https://t.co/dX1uoqcR8O pic.twitter.com/Oc3fk66QNm — Google (@Google) 26 Haziran 2019

Yeni özelliği kullanmak için Android ve iOS cihazlarınızdan Google uygulamasına girmeniz, ardından aktivitelerim bölümünden k onum geçmişinizi ve web & uygulama etkinliğinizi silmek için otomatik silmeyi ayarlamanız gerekmekte.

Konum silme özelliği kademeli olarak tüm kullanıcılara açılmaya başlandı ve özellik ortalama 1 hafta içerisinde tüm akıllı telefonlarda yerini alacak. Google paylaştığı blog yazısında özellik hakkında şu cümlelere yer verdi: "Verilerinizi her zaman en uygun şekilde yönetebilmelisiniz. Bunun gerçekleşmesi için sizlere en iyi kontrolleri vermeyi taahhüt ediyoruz."

Sizler Google'ın konum silme özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik işinize yarar mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!