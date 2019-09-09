Google'dan Okulun İlk Günü İçin Özel Doodle

9 Eylül itibariyle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı. Bugünü kutlamak isteyen Google, ana sayfa üzerinden okulun ilk gününe vurgu yapan bir Doodle yayınladı.

Google'ın özel günleri ve önemli kişileri anmak ve kutlamak amacıyla ana sayfa üzerinden bir takım tasarımlar paylaştığı, pek çok internet kullanıcısı tarafından bilinmekte. Doodle olarak da bilinen bu tasarımlar, bu sefer de öğrenciler için özel bir günü kutlamak için yayınlandı.

Bugün itibariyle başlayan yeni eğitim yılını kutlamak için yeni bir Doodle yayınlayan Google, okulun ilk gününe dikkat çekti.

9 Eylül itibariyle başlayan eğitim yılında, ara dönem tatil uygulaması da hayata geçirildi. 17-24 Kasım ve 4-12 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan bir haftalık ara tatil uygulamaları ile öğrencilerin motivasyonlarının artırılması bekleniyor. 17 Ocak tarihinde sona erecek ilk dönemin ardından, 3 Şubat tarihinde ikinci dönem başlayacak.