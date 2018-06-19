Google'dan Ölüm Riskini Tahmin Eden Yapay Zeka

Google, yeni bir algoritma sayesinde hastaların yaşam verilerini değerlendirecek. Bu kadarla da kalmayacak olan yapay zeka, hastanede bulundukları süre boyunca hastaların ölüm riskini de hesaplayabilecek. Google'ın geliştirdiği bu yeni yapay zeka, hastanın yaşam süresini göstermenin ötesinde, hastaların hastanede kalış süresini ve hastaneye geri yatma olasılıklarını bile tahmin edecek.

Sadece bu kadar da değil. Söz konusu algoritma belli başlı hastaların hastanede bulundukları süreyi de göz önüne alarak hastaların ölüm risklerini de hesaplayabilecek. Bahsettiğimiz yapay zeka, belli başlı verilere bir kez ulaştığında; ölüm, taburcu olma ve geri kabul olasılıklarını da hesaplayabiliyor ve tahminlerde buluyor.

Yeni geliştirilen bu algoritma, ismi açıklanmayan bir kadın üzerinde denendi. Göğüs kanserine yakanlanmış ve hastalığın son evresinde bulunan bu hasta, iki doktorla görüştürüldü ve MR'ı çekildi. Bu işlemler hastanın diğer yaşamsal verileriyle birlikte hastane kayıtları da dahil olmak üzere toplam 175 bin 639 adet farklı veri ile beraber bir algoritmaya yüklendi. Tüm bu işlemlerin ardından yapay zeka, bir değerlendirme yaptı ve hastanın ölüm ihtimalini yüzde 19,9 olarak hesapladı ve maalesef hasta birkaç gün sonra hayata gözlerini yumdu. Söz konusu hastanın hayat hikayesi ise Google tarafından yapılan bir araştırma kapsamında geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlandı.

Öte yandan sağlık profesyonelleri (doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları) elektronik sağlık kayıtlarının ve hastalara ait diğer bilgilerin daha verimli bir şekilde kullanılması için yıllardır yeni yöntemler geliştirmeye uğraşıyorlar. Bu tür vakalarda daha fazla bilgi paylaşımı ve gerekli bilgilerin doğru zamanda açığa çıkarılması evrak işine ayrılan vakti azaltarak hastaya daha fazla zaman ayrılmasına yardımcı olabildiği için daha çok tercih ediliyor. Aynı zamanda yaşanan bu olay Google yapay zekasının tahminlerinin sağlık hizmetlerine ilk kez uygulandığı tarih de değil.

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