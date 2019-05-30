Google'dan Oyunlardaki Ödül Kutularıyla İlgili Emsal Karar

Google, uygulama mağazası Play Store’un hizmet şartlarıyla ilgili yaptığı değişikliklerin bir parçası olarak, geliştiricilerin oyunlardaki loot box olarak adlandırılan ödül kutularının içeriğini satın alımdan önce açıklamalarını istiyor.

Gerçek para ya da oyun parasıyla satın alınabilen ödül kutuları, oyun geliştiricilerinin en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi; ancak loot box olarak adlandırılan bu oyun içi içeriklerinden ne çıkacağı kesin olarak bilinmediği için, pek çok ülke bu ödül kutularını kumar olarak sınıflandırıyor.

Daha önce Japonya, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler, oyunlarda yer alan loot box’ları kontrol altına almak ve denetime tabii tutmak adına harekete geçmişlerdi. ABD ise geçtiğimiz yıldan bu yana ödül kutularının çocuklar tarafından satın alınmasını engelleyecek bir tasarı üzerinde çalışıyor.

Ödül kutularının içeriği her oyuna göre değişmekle birlikte, genellikle değeri düşük ve kullanışlı olmayan malzemelerle dolu oluyor. Oyuncular yalnızca loot box’ı satın aldıktan sonra içinde ne olduğunu öğenebiliyorlar. Satın aldığı ödül kutusundan arzu ettiğini bulamayan oyuncular ise değerli eşyalara ulaşmak için daha fazla alım yapıyorlar. Bu da bir noktadan sonra hem ekonomik hem de psikolojik anlamda sağlıksız bir hal almaya başlıyor.

Değişen Play Store politikaları gereği, geliştiricilerin, oyun içi eşyayı satın almadan önce oyunculara açıklamaları gerekecek. Yeni adım, Google’ın Play Store kurallarında yaptığı çeşitli değişikliklerden sadece biri. ABD'li şirket, daha önce yaptığı açıklamada, loot box’lara ek olarak, nefret söylemi, pornografik içerik ve özellikle yasak statüsünde bulunan semboller kullanan uygulmaların tamamen yasaklandığını bildirmişti.

Google Play Politikalarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.