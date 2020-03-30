Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, yayınladığı video ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti. COVID-19 salgını sonrasında dünyanın her ülkesinde canlarını tehlikeye atarak salgınla mücadele eden sağlık çalışanları, en çok yapılan aramalar arasında yerlerini almışlardı.

Çin'de başlayan ve çok hızlı şekilde dünyanın neredeyse her ülkesine yayılan COVID-19 hastalığı, yaklaşık bir aydır ana gündem maddei halindeydi. Devletler bütün güçleri ile virüsü yenmek için mücadele ederlerken, bu mücadelede en büyük yük sağlık çalışanlarına düşmüştü. Hastanelerde var güçleriyle virüse karşı mücadele eden doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar ve diğer tüm görevliler, insan üstü çabalar sergiliyorlardı.

Türkiye'de sağlık çalışanlarına destek olmak üzere her gün 21.00 sularında balkonlardan alkış başlatılırken, bu alkışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı. Virüsle mücadele ülkemizde hızla sürerken, vaka sayısı 9,217, ölüm sayısı ise 131 olmuştu.

Google'dan sağlık çalışanlarına teşekkür videosu

En büyük teknoloji şirketlerinin başında gelen Google, Sağlık Çalışanlarına Teşekkür başlığıyla hazırladığı videoyu dün itibarıyla yayınlandı. Şirketin daha önec Yıllık Arama Sonuçları başlıklı videolarında kullanılan tarzla hazırlanan videoda, sağlık çalışanlarının özverili mücadelelerinden bahsedildi.

Şirket yayınladığı videoda son günlerde en çok yapılan aramaların başında, "Sağlık çalışanlarına nasıl teşekkür edebiliriz?" aramasının geldiğini dile getirdi. Kullanıcılarının bu aramalarını onurlandırmak adına video hazırlamak istediklerini belirten Google, ortaya oldukça izlenesi bir sonuç çıkardı.

Teşekkür aramalarının yanı sıra "sağlık çalışanlarına nasıl yardım edebiliriz?", "Hastanelere nasıl yardımcı olabiliriz?" gibi aramaların da milyonlarca kez tekrarlandığını dile getiren Google, kullanıcılarına ve sağlık çalışanlarına tekrar teşekkür etti.