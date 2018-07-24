Google’dan Sonra 4 Şirket Daha AB Tarafından Cezalandırıldı

Avrupa Birliği (AB) daha önce Google'a, Android'i kullanarak kendi ürünlerini öne çıkardığı ve rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4,34 milyar Euro para cezası vermişti. AB şimdi de tüketici elektroniği üretiminde öncü firmalardan Asus, Denon & Marantz, Philips ve Pioneer firmalarını antitröst yasalarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle 111 milyon Euro para cezasına çarptırdığını açıkladı.

Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, “Asus, Denon & Marantz, Philips ve Pioneer firmalarına AB antitröst yasalarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle 111 milyon Euro para cezası verildi.” dedi.

Vestager açıklamasının devamında, “Bu üreticiler, sanal ortamlardaki satıcıların ürün fiyatlarını yükseltmelerini talep etti. Bunu yapmayanlara çeşitli yaptırımlar uyguladılar.” ifadelerini kullanırken, söz konusu 4 firmanın, 2011-2015 yılları arasında internet üzerinden satılan ürünlerinin fiyatlarını yüksek tuttuklarını belirtti.

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin Avrupa’da çok yaygın olduğunu ve bu sektörün giderek daha da büyüdüğünü belirten Vestager, “Avrupalıların yarıdan fazlası sanal alışveriş yapıyor. Avrupa'da yılda 500 milyar Euro kadar internet üzerinden alışveriş gerçekleştiriliyor. Bu 4 şirketin uygulamaları nedeniyle milyonlarca Avrupalı mutfak aleti, saç kurutucu, kulaklık, dizüstü bilgisayar gibi ürünlerde yüksek fiyatlarla karşılaştı.” dedi. AB rekabet kurallarının, tüketicileri korumayı amaçladığını hatırlatan Vestager, şirketlerin söz konusu uygulamalarının yasa dışı olduğuna dikkat çekti.

AB’de faaliyet gösteren şirketleri denetleme amacıyla kurulan AB komisyonu, şirtketlerin kendi sektörlerinde rekabete aykırı hareket edip etmediklerini kontrol ediyor. Komisyon yaptığı incelemelerde rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse, bu durumu hemen sonlandırıyor ve yasaları ihlal eden firmalara büyük para cezaları kesiyor.