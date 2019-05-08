Google’dan Sürpriz Var: Katlanabilir Akıllı Telefon

Gelecek zamanların en önemli trendinin katlanabilir akıllı telefonlar olacağını söylemek artık mümkün. Samsung ve Huawei’den sonra katlanabilir ekran teknolojisine geçeceğini söyleyen bir diğer teknoloji devi de Google oldu.

Katlanabilir cep telefonlarıyla ilgili sürekli olumlu haberler gelmiyor. Örneğin Samsung Galaxy Fold, neredeyse fiyasko olmak üzereyken şirketin müdahaleleri ile tekrar toparlandı. Samsung şirketi, tüm bu olumsuz havayı dağıtabilmek için birçok taviz vermek zorunda kaldı.

Google Pixel modelleri katlanabilecek

Ortaya çıkan tüm bu olumsuz tabloya rağmen Google geri çekilmedi ve katlanabilir ekran teknolojisinde ben de varım dedi. Google Pixel telefonlarını geliştirmekten sorumlu Mario Queiroz, Google’ın geliştiriciler konferansında konuştu ve Google Pixel’in katlanabilir özellik kazanabileceğin ifade etti.

Bilindiği üzere Galaxy Fold modeli, ekranın içerde kaldığı bir katlanma şekline sahip. Huawei Mate X ise ekranın dışarda kaldığı bir katlanma modeliyle piyasaya sürülüyor. Google ise, Pixel cep telefonlarının ne tür bir katlanma modeline sahip olacağını henüz açıklamadı. Hatta modelin kaç inç olacağı ile ilgili sorular da cevapsız bırakıldı.

Mario Queiroz, Pixel cep telefonları için kilit bir isim. Onun da konferansta ifade ettiği gibi; Google şu an daha çok Pixel 3A ve Pixel 3A XL ürünlerine odaklandı. Yakın bir zamanda şirketin katlanabilir akıllı telefon üretme planları bulunmuyor. Google geliştiriciler etkinliğinin bu ve buna benzer detaylarından anında haberdar olmak istiyorsanız bizi takipte kalın.