Google’dan Tatilcileri Sevindirecek Yeni Uygulama!

Google geçtiğimiz hafta Price Insight adlı yeni uygulamasını duyurdu. Uygulama, özellikle seyahat etmek ya da tatile çıkmak isteyenlerin işini kolaylaştıran önemli özellikler sunuyor.

Price Insight uygulamasında gidilmek istenen destinasyon seçildiğinde ya da istenilen uçuşlar aratıldığında Google’ın fiyat veri tabanı ortaya çıkıyor. Bu sayede tatil rezervasyonu yapmak isteyenler için en uygun uçak ve otel fiyatları gösteriliyor.

Tatile çıkmak isteyenler, bir uçuş için fazla para ödeyip ödemediklerini, uygun fiyata bir tatil satın alıp alamayacaklarını, bir uçak bileti için ortalama fiyat seçeneklerini ve daha fazlasını bu uygulama ile öğrenebiliyorlar.

Otel seçenekleri konusunda da kullanıcılarına yardımcı olan Google Price Insight, seçilen otelde uygun bir kampanya olup olmadığını ya da benzer özelliklere sahip diğer yakın otellerin fiyat karşılaştırmalarını gösterebiliyor. Google’ın yapay zeka algoritmalı uygulaması sayesinde sunulan fiyatlardan daha ucuz fiyata hizmet sunan benzer oteller de gösteriliyor. Ayrıca çok fazla seçenek arasında karar verilemiyorsa filtreleme yöntemi ile en iyi kampanya sunan oteli bulmak da mümkün.

Uygulama üzerinden yapacağınız uçuşu ve oteli belirledikten sonra, tatil şirketi aracılığıyla ya da Google üzerinden rezervasyon yapabiliyorsunuz.