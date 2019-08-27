Google'dan Telefon Bağımlılığını Engelleyecek Yenilik

Dünyamızın en büyük sorunlarından biri olan telefon bağımlılığı Google'ın da radarına takılmış durumda. Şirketin yeni özelliğiyle uygulamalar zorla kapatılacak.

Android 10'la birlikte bir takım yenilikler yapma niyetinde olan Google, Mayıs ayında duyurulan dikkat dağıtıcı uygulamaları bir kenara bırakan (Facebook , YouTube Instagram gibi) özelliğiyle ilgi topluyor. Yeni Google özelliğinin ismi: Odak modu.

Odak Modu, Google’ın dijital sağlık olarak adlandırdığı bir şeyi tanıtmayı amaçlayan en yeni özelliğidir. Örneğin odak modunu herhangi bir uygulama için ayarlarsanız, belirli bir kullanımdan sonra uygulama duraklatılıyor.

Gece saatlerinde ise ekranın mavi ışık filtresini kaldıran odak modu, bu sayede ekrana bakma sürenizi kısıtlamayı hedefliyor. Fikir, uyku düzenini bozduğuna ve sizi daha uzun süre uyanık tuttuğuna inanılan mavi ışığa karşı koyarken ekrana bakmayı daha az çekici hale getiriyor.