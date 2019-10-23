Google’dan 'UEFA Şampiyonlar Ligi' Desteği

Google, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2019/2020 sezonu boyunca tüm kullanıcıların her türlü veriye kolayca ulaşabilmesi ve turnuvayı takip edebilmesi için özelleştirilmiş yeni internet araçlarını tarayıcısının iOS, Android ve web versiyonlarında kullanıcılarına sunuyor.

Google News'te Özel Araçlar Sunuluyor

Google, Eylül 2019’da başlayan ve Mayıs 2020’ye kadar devam edecek olan turnuva için Google News aracılığıyla özel bir deneyim sunuyor. Google’ın Android, iOS ya da web tarayıcılarında ‘Şampiyonlar Ligi’ ifadesini arattığınızda, turnuvadaki maç skorları, maç takvimleri, sıralamalar, maç öncesi ve maç anında en son güncellemeler, maç özetleri gibi bir takım araçlara ulaşarak turnuva hakkında her detaya ulaşabiliyor ve turnuvayı yakından takip edebiliyorsunuz.

Ayrıca bu araçlar sayesinde kulupler ve oyuncular hakkında detaylı bilgilere, maç öncesi dizilişlere, maç analizlerine ve istatistiklere, sakatlık raporlarına, ticari söylentilere ve ilgili tweet’lere kadar birçok farklı bilgiye ulaşabilirsiniz. Google’ın daire şeklindeki yeni formatıyla, yaklaşan maçları ve hangi takımım hangi takımla karşılaşacağını takip etmek de artık daha kolay.

Google’ın UEFA Şampiyonlar Ligi için sunduğu bu özel araçlar, spor haberleri veren sıradan bir internet sitesine göre çok daha fazla detay içeriyor. Dolayısıyla eğer futbol ile pek ilgili biri değilseniz, bu araçlar size biraz karışık gelebilir. Ancak yine de bu özel araçların oldukça faydalı olduğunu söyleyebiliriz.

UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa’nın en üst seviyedeki futbol kulübü turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2019/2020 sezonu hali hazırda grup aşamasında devam ediyor. 1955 yılından bu yana her yıl düzenlenen turnuvada, 32 takım Avrupa’nın en iyi futbol kulübü ünvanının sahibi olabilmek için mücadele ediyor. Bu seneki turnuvada 32 takım arasında ülkemizi temsil eden 1 Türk futbol kulübü de bulunuyor (Galatasaray).

Bu yıl turnuvanın 65. yıldönümü ve turnuvanın finaline Türkiye ev sahipliği yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2019/2020 sezonunun final maçı, 30 Mayıs 2020’de İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.