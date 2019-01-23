Google'dan Wikipedia'ya Milyon Dolarlık Bağış

Dünyanın en büyük internet şirketlerinden bir tanesi olan Google, ücretsiz ansiklopedi Wikipedia’ya devasa bağış daha yaptı. Wikipedia Vakfı’na 2 milyon dolar daha bağışlayan Google, maddi desteğin yanı sıra vakfa makine öğrenimi konusunda kullanabileceği çeşitli araçlar da gönderdi.

World Economic Forum kapsamında açıklamalar yapan Google yöneticileri, son 10 yıl içerisinde Wikipedia’ya toplamda 7.5 milyon dolarlık bağış yaptıklarını dile getiren Google, önümüzdeki dönemde 1.1 milyon daha bağışlayarak, toplamda 3.1 milyon dolar değerinde bağış yapmayı planladıklarını aktardı. Şirket, yaptıkları bağışla Wikipedia başta olmak üzere ücretsiz birçok internet sitesini idare eden Wikimedia Foundation’ın sorunsuz şekilde yola devam etmek istediklerini belirtti.

Bağışların yanı sıra Wikipedia editörlerinin Google’ın bazı makine öğrenimi araçlarını ücretsiz olarak kullanmasını sağlayacakları açıklananlar arasında yerini aldı. Tüm bunlarla birlikte Google ve Wikipedia’nın 2017 yılında başladığı Project Tiger isimli projesinin 2019’da daha da hızlanacağı, proje kapsamında Hindistan’ın yerel dillerindeki makale sayısının artırılarak, 10 yeni yerel Hindistan dilinin daha sisteme ekleneceği duyuruldu.

İlerleyen dönemde Growing Local Language Content (GLOW) olarak bilinen ve Türkçeye Gelişen Yerel Dil İçerikleri olarak çevirebileceğimiz program kapsamında, önümüzdeki dönemde Endonezya, Meksika, Nijerya ve Orta Doğu’daki bazı yerlerde konuşulan yerel dillerin de desteklenmeye başlayacağı söylendi.