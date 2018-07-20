Google’dan Yapay Zeka Tabanlı Eğlenceli Uygulama: Move Mirror

Google’ın yapay zeka (AI) tabanlı uygulaması Move Mirror, hareketlerinizi anlık olarak daha önce çekilmiş fotoğraflarla eşleştiriyor. E haliyle ortaya da bir hayli eğlenceli görüntüler çıkıyor.

Daha önce AI tabanlı mini oyunu Emoji Scavenger Hunt ile kullanıcıları şaşırtan internet devi, eğlenceli bir çalışmayla daha karşımıza çıktı.

Google, 19 Temmuz’da paylaştığı bir blog yazısında yeni makine öğrenimi denemesi Move Mirror adlı uygulamasını duyurdu.

With #MoveMirror, you move and 80,000 images move with you. Play around with the latest from #AIExperiments and share your moves with a GIF → https://t.co/T5BF2ISsZs pic.twitter.com/TlPHsnqxgr — Google (@Google) 19 Temmuz 2018

Google’ın AI Experiments departmanı tarafından tasarlanan uygulama, hareketlerinizi, benzer pozu vermiş insanların fotoğraflarıyla anlık olarak eşleştiriyor. Bunun için on binlerce fotoğraftan oluşan bir veri tabanı kullanan Move Mirror, yapay zekanın eğlence odaklı kullanılması durumda da ortaya muazzam işlerin çıkabileceğine harika bir örnek.

Move Mirror, bir insanın genel pozisyonunu ve uzuvlarının hareketini analiz edebilen "Posenet" adında bir makine öğrenim modelini kullanıyor. Tensorflow.js tabanlı uygulama, videodaki konumunuz ve hareketleriniz ile beraber, 17 farklı vücut parçanızın yerini gerçek zamanlı olarak analiz edebiliyor.

Hareketlerinizi 80 bin fotoğraflık veri tabanındaki görüntülerle karşılaştıran uygulama, cinsiyet, boy veya kilo gibi özelliklere bakmaksızın sizinle aynı pozları vermiş kişilerin fotoğraflarını bir slayt halinde sizlere sunuyor. Hatta bu görüntülerden kendinize bir GIF dahi yapabiliyorsunuz.

Web tabanlı bir uygulama olan Move Mirror’ı denemek için buraya tıklayabilirsiniz.