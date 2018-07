Google’dan Yapay Zeka Tabanlı Eğlenceli Uygulama: Move Mirror

Google’ın yapay zeka (AI) tabanlı uygulaması Move Mirror, hareketlerinizi anlık olarak daha önce çekilmiş fotoğraflarla eşleştiriyor. E haliyle ortaya da bir hayli eğlenceli görüntüler çıkıyor.

Daha önce AI tabanlı mini oyunu Emoji Scavenger Hunt ile kullanıcıları şaşırtan internet devi, eğlenceli bir çalışmayla daha karşımıza çıktı.

Google, 19 Temmuz’da paylaştığı bir blog yazısında yeni makine öğrenimi denemesi Move Mirror adlı uygulamasını duyurdu.

With #MoveMirror, you move and 80,000 images move with you. Play around with the latest from #AIExperiments and share your moves with a GIF → https://t.co/T5BF2ISsZs pic.twitter.com/TlPHsnqxgr