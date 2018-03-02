Google’dan Yeni Bir Müzik Oluşturma Aracı

Günümüzde web tarayıcıları, web sayfalarını görüntülemekten çok daha fazlasını vadediyor ve her geçen gün güncellenen, genişleyen içerikleriyle bizlere daha fazla yenilik sunuyor. Google da, Chrome Music Lab’ın yeni ücretsiz müzik oluşturma aracı “Song Maker” (Şarkı Oluşturucu) ile isteyen herkesin kendine özgü müzikler oluşturabilmesine imkan tanıyor.

Google, Chrome Music Lab’ı ilk olarak 2016 yılında tanıtmıştı ve uygulama daha çok eğitim amaçlı kullanılıyordu. Yeni gelen Song Maker ile ise çok daha havalı, daha eğlenceli işler ortaya çıkarabilirsiniz. Diğer Music Lab deneyimlerinden farklı olarak Song Maker bir sintisayzır (birleştirici, sentezleyici) programı gibi işlev görüyor. Ancak bu program basitleştirilmiş bir sintisayzır olarak karşımıza çıkıyor ve neredeyse yanlış yapma şansınızın olmadığı bu programda en azından ilginç bir şeyler üreteceğiniz kesin.

Tarayıcınızla ulaşabileceğiniz bu program sayesinde siz de kendi Beat’lerinizi bu uygulamada yapabileceksiniz. Chrome Music Lab‘ın bu uygulamasında melodiler için piyano, yaylı çalgılar, nefesli çalgılar, synth ve marimba kullanabilir, ritim için de bateri, conga, elektro ve bloklar kullanabilirsiniz. Hem görsel hemde işitsel olarak oluşturacağınız sesleri ister klavyenizin yön tuşlarıyla isterseniz de fareniz aracılığıyla üretebileceksiniz. Bu uygulama aynı zamanda MIDI klavyenizi bağlayıp çalışmanıza da imkan veriyor.

Song Maker’ın öğretici ya da yönlendirici özelliği neredeyse yok denecek kadar az, bu durum sizi yaratıcılığınızı kullanmaya teşvik etmek için bilinçli olarak yapılmış. Programı açtığınızda karşınıza ilk olarak bir sürü kutucuktan oluşan bir sayfa çıkıyor. Sol alt kısımda bulunan enstrüman seçeneklerinden istediğinizi seçerek bir başlangıç yapabilirsiniz. Daha sonra ise tempoyu seçerek şarkınızın ritmini belirleyebilirsiniz. Sonrasında ise her bir satırı farklı renk olan kutucuklar ile istediğiniz melodiyi oluşturabilirsiniz. İsterseniz renkli kutucuklarla bir resim çizebilir ve bu resmin oluşturduğu müziği dinleyebilirsiniz ya da nota bilginiz sayesinde bir müzik oluşturabilirsiniz. Bu uygulamada Google, size ihtiyacınız olan tüm araçları sunarak zihninizi tamamen özgür bırakıyor.

Uygulama herhangi bir oturum açma işlemi gerektirmiyor ve tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Havalı ve özgün melodiler oluşturmanıza imkan veren bu uygulamada çalışmalarınızı kaydedebilir, bir link ile bunları daha sonra tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Ancak uygulamada şu an için çalışmalarınızı dışa aktarma imkanınız bulunmuyor. Song Maker'a bu bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.