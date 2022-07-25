Google'dan Yeni Güncelleme: Android Tabletlerde Çalışmak Artık Çok Daha Kolay
Google, Android tabletlerde daha iyi bir deneyim sunmak için kullanılabilirliği artırıcı yeni özellikler getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar!
Son yıllarda uygulamaların ve hatta cihazların birbiriyle uyumlu çalışma özellikleri gelişmeye devam ederken Android cephesinin savunucusu Google'dan hamle gecikmedi. Özellikle çalışma alanlarını geliştirmek amacıyla yeni güncellemeler üzerinde çalışan Google, Android tabletlerde uygulamalar arasında geçişi kolaylaştıracak özellikler getirmeye hazırlanıyor.
Çocuklar İçin En İyi Tablet Tavsiyeleri
Dünyada çocuklar için artık bir vazgeçilmez olan tabletler, her geçen gün daha da popülerleşmekte akıllı telefon yerine tercih edilen tabletler.
Google Workspace içerisinde yer alan uygulamalar arasındaki geçişleri kolaylaştırmayı amaçlayan güncelleme, tabletler için özel olarak optimize edildi. Google, Android cihaz sahiplerine aynı bir iPad seviyesinde kullanılabilirlik sunmak istiyor.
İşte Yeni Güncelleme ile Gelecek Olan Özellikler
- Chrome, Dökümanlar, Drive, E-Tablolar ve Keep uygulamaları arasında içerikler rahatça sürüklenerek birbirine aktarılabilecek.
- Google Drive klasöründe gezinirken içerikler bölünmüş ekranda görüntülenebilecek
- Uzun yıllardır beklenen Google Workspace klavye kısa yol desteği artık kullanılabilecek.
- Menüdeki üç noktaya tıklayarak rahatlıkla ikinci çalışma ekranı açılabilecek.
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