Google'dan Yeni Kamera Uygulamaları: Storyboard, Selfissimo! ve Scrubbies

Google, mobil fotoğrafçılığa ilgi duyan kullanıcılara özel hazırladığı üç yeni kamera uygulaması yayınladı. Şirketin yeni appsperiments programı kapsamında sunduğu kamera uygulamaları Storyboard, Selfissimo! ve Scrubbies’in indirme bağlantıları haberimizde.

Google, günümüz telefonlarının kamera yeteneklerini ortaya çıkaran üç yeni fotoğrafçılık uygulamasını hem Android hem de iOS platformunda indirmeye açtı. Mobil fotoğrafçılığı seven, fotoğraflar ve videolar üzerinde düzenleme yapıp sosyal ağlarda paylaşmayı alışkanlık haline getirmiş kullanıcılar için hazırlanan üç yeni kamera uygulamasından Storyboard, videoları - birkaç saniye içerisinde işleyerek - çizgi romana dönüştürüyor. Sürekli selfie fotoğraf çeken kullanıcılar için yayınlanan Selfissimo!, her poz değişiminde otomatik olarak selfie çekerek siyah - beyaz formda sunuyor. Scrubbies adlı uygulama da bazı videolarda görülen, bir sahnenin ileri geri sarıp sonra oynaması efektini basit kaydırma hareketiyle yapmayı mümkün kılıyor.

Storyboard (Android)

Android telefonunuza ücretsiz indirip direkt kullanabileceğiniz uygulamayla videolarınızın - renkli, renksiz - çizgi roman sayfalarından oluşmasını sağlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken; videoyu içe aktarmak ve sonrasında düzeni seçmek (aşağı çekme hareketiyle). Videonun uzunluğuna ve telefonunuzun donanımına göre videonun işlenme süresi değişiyor ve işlenme bir kere olduğundan düzen (layout) değişiminde bir daha beklemiyorsunuz.

Selfissimo (Android ve iOS)

Selfie çekiminde güzel çıkmak için en iyi pozu yakalamanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Telefonun kamera uygulamasını açtığımızda “Bu açıdan mı güzel görünürüm yoksa şöyle mi çeksem güzel çıkarım?” gibi soruları sormaya başlarız istemsizce. Google’ın selfie çekme uygulaması Selfissimo!, bu soruna çözüm getiriyor. Uygulama, her poz verişinizde çekimi sizin yerinize yapıyor. Durduğunuz anda fotoğrafınız çekiliyor. Poz vermeyi bıraktığınızda tüm çekilen selfie’lerinize bakıyor, arasından en iyisi belirleyip paylaşıyorsunuz.

Scrubbies (iOS)

Videonun hızını ve oynatma yönünü kolayca düzenlemenize izin veren Scrubbies ile belli bir sahnesi tekrarlayan, döngü videoları hazırlamak birkaç saniye alıyor. Tek yapmanız gereken, uygulamayı açıp videonuzu çekmek ve sonrasında kaydırma hareketiyle düzenleme yapmak. Videoda tek parmağınızla kaydırma yaptığınızda video oynatılıyor, çift parmağınızla kaydırma yaptığınızda da oynatma kaydediliyor. Tekrarlayan (döngü) videonuzu sadece kaydetmek veya paylaşmak size kalmış.

Google’ın deneysel araştırma teknolojisini kullanan üç yeni kamera uygulaması Storyboard, Selfissimo! ve Scrubbies’ın ortak özelliği; pratik olmaları ve arayüzlerinin basit olması. Kullanıcılardan toplanan geri bildirimlerle daha da geliştirileceği belirtilen yeni Google uygulamalarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.