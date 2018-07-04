Google DeepMind, Gerçek İnsan Gibi Oyun Oynamayı Öğrendi

Bugüne kadar yapay zeka teknolojilerinin insanlara karşı oyun oynadığını ve oldukça başarılı olduklarını çokça görmüştük. Google’ın geliştirdiği DeepMind ise farklı bir konuya el attı ve gerçek bir insan gibi oyun oynamaya çalıştı.

Daha önce Elon Musk’ın başında olduğu ekibin geliştirdiği OpenAI, profesyonel Dota 2 oyuncularıyla antrenman maçları yaparak, kendini geliştirmeyi denemiş ve en sonunda en iyi Dota 2 oyuncularını yenmeyi başarmıştı. Benzer bir yöntemle id Software tarafından geliştirilen Quake III Arena oyununa eğilen Google’ın DeepMind isimli yapay zekası, neredeyse 450,000 maç yaparak, oyunun nasıl işlediğini ve oyuncuların Quake 3’ü nasıl oynadıklarını çözmeyi başardı.

DeepMin’in resmi blog adresindeyse konuyla ilgili şunlar söylendi: “Kendi başına hareket edebilen ve takımlar halinde başka yapay zekalara karşı oynayabilen ve bunu insan gibi yapabilen bir sistem geliştiriyoruz. Oyunda yer alan Capture the Flag [Bayrak Kapmaca] modunu oynamak için birlikte çalışan iki kişiye ihtiyaç duyuluyor. Bu iki kişinin birbirleriyle çalışmasının yanı sıra rakibe göre de pozisyon alması gerekiyor.”

Kısaca yapay zekaya takım halinde oynamayı ve rakibi analiz ederek, ona göre pozisyon almayı öğretmeye çalışan Google ekibi, böylece ortaya gerçek insan gibi hareket edebilen bir yapay zeka çıkarmaya çalıştıklarını dile getirmiş oldu. Tüm bunlarla birlikte DeepMind, daha önce Blizzard tarafından geliştirilen StarCraft 2 isimli strateji oyununa el atmış ve başarılı şekilde oyunu tamamlayabilmişti.