Google Deprem Olmadan Önce Bölge Sakinlerini Uyardı

Dünyanın en tehlikeli deprem hatlarından birinin üzerine kurulmuş olan Kaliforniya, 25 Ekim sabahına deprem ile uyandı. 4,8 büyüklüğünde olarak ölçülen deprem, milyonlarca kişi tarafından hissedildi. Depremle ilgili en ilginç gelişme ise Google tarafında yaşandı.

Deprem yaşanmadan kısa bir süre önce Android Deprem Uyarıları Sistemi üzerinden Kaliforniya sakinlerine bir bildirim gitti. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmaları kapsamında yürütülen erken deprem sistemi, Google'ın hızlı uyarım sistemiyle birleşince yüzbinlerce insanı olası tehlikeden korumuş oldu.

Deprem Uyarı Sistemi Milyonlarca Kişiyi Kurtarabilir!

Özellikle yüksek risk barındıran bölgelerde deprem uyarı sistemleri büyük önem taşıyor. Devletlerin ve kurumların depremi olmadan önce daha erken tespit edebilmek adına kullandığı birçok yöntem bulunuyor. Ancak depremler erken tespit edilse de binlerce insana haber vermek, zorlu bir süreç haline gelebiliyor.

Bu noktada Android Deprem Uyarıları Sistemi devreye giriyor. Halihazırda milyarlarca kullanıcıya sahip olan Android işletim sistemi, olası deprem durumunda konuma yakın kullanıcılara uyarı bildirimi gönderiyor.

Bildirim sayesinde kullanıcılar depremin sarsıntıları bulundukları bölgeye vurmadan birkaç saniye önce önlem alma şansına erişiyor.

Kaliforniya'da otomatik olarak harekete geçen sistemin yaklaşık olarak 1 milyon insana deprem yaşanmadan önce bildirim gönderdiği düşünülüyor. Amerika basınında büyük yankı bulan olay, deprem uyarı sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu kanıtlar nitelikte.

Konu hakkında açıklamalar yapan ShakeAlert ekibinden Robert de Groot, "Yapmaya çalıştığımız şeylerden biri deprem erken uyarı sistemi inşa etmek. Teknoloji henüz depremleri çok daha önceden öngörebilecek seviyede değil. Belki de hiçbir zaman olmayacak. Ancak birkaç dakikalık veya saniyelik ön bilgi bile milyonlarca insanın hayatını kurtarabilir." yorumunu yaptı.