Google'ın Deprem Uyarı Sistemi, Şubat 2023 Depreminde Sınıfta Kaldı!

Bu senenin başında Türkiye, çok yıkıcı bir depremle sarsıldı. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan merkez üslerinde 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. 60 bine yakın kişi hayatını kaybetti, şehirler tamamen yok oldu.

Bu acı günlerin etkisi hâlâ sürerken BBC, depremle ilgili bir rapor yayınladı. Bu raporda Google'ın deprem uyarı sitemini eleştirdi ve sistemin 6 Şubat depreminde işe yaramadığını öne sürdü.

Bu deprem uyarı sistemi Türkiye'de 2021 yılında hayata geçirildi. Sistem, cep telefonlarına depremden bir dakika öncesine kadar uyarı gönderecek şekilde geliştirildi.

Uyarı sistemi sayesinde depremin geleceğini haber alan kişiler, binadan aşağı inecek kadar zamana sahip olamasalar bile korunaklı bir pozisyon almak için vakit kazanırlar.

Sistem Depremde Neden Etkili Olamadı?

BBC'nin raporuna göre bu denli önemli bir amaca hizmet eden deprem uyarı sistemi, Türkiye'de etkili olamadı. BBC, depremden etkilenen üç bölgede araştırma yaptı ve bu uyarıyı almış herhangi bir kişiye ulaşamadı.

Google'ın bu sistemden sorumlu yöneticilerinden olan Micah Berman, sistemin çalıştığını öne sürdü ve “Bu sistemin devreye girdiğine ve uyarılar gönderdiğine eminiz" dedi. Ancak şirketin bu uyarıların yaygın bir şekilde insanlara ulaştığına ilişkin herhangi bir kanıtı olmadı.

Google yöneticileri her ne kadar sistemin çalıştığını iddia etse de ortada bazı soru işaretleri bulunuyor. Şöyle ki; deprem uyarı sistemi, Android telefonların hepsinde çalışıyor.

Türkiye'deki telefon modellerinin ise neredeyse yüzde 80'i Android tabanlı. Buna rağmen yapılan araştırmada uyarıyı aldığını söyleyen birilerinin bulunamamış olması, BBC'nin raporunu güçlendiriyor.

Raporun sunduğu bu başarızılık tablosuna karşılık Pasifik Kuzeybatı Sismik Ağı’nın direktörü Prof. Harold Tobin önemli bir yorum yaptı. Tobin, Google’ın sisteminin nispeten yeni olduğunu ve ilerleyen dönemlerde daha kullanışlı olabileceğini, aynı zamanda şirketin şeffaf olmasının da önemli olduğunu söyledi.