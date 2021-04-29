Google Deprem Uyarı Sistemini Genişletiyor

Google deprem uyarı sisteminin kullanılabildiği bölge genişletiliyor. Şirketin geçen yıl insanlara bulunduğu bölgede bir deprem olduğunu bildirmek için başlattığı ve Android kullanıcılarına sunduğu uyarı sistemi, Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde daha fazla bölgede kullanıma sunulurken ülkenin dışındaki birkaç bölgede de kullanıma açılıyor.

Google Deprem Uyarı Sistemi Dünyaya Açılmaya Başlıyor

Google, geçen yıl Android kullanıcılarına bir dizi kullanışlı özellik sunmuştu. Bu özelliklerden biri yatak zamanı olarak adlandırılan bir özellikti. Yatak zamanı, isminden de anlaşılabileceği üzere uykunuzla ilgili size birtakım bilgiler sunan, daha kaliteli bir uyku almanızın önündeki engelleri aşmanıza yardımcı olan bir özellik olarak karşımıza çıktı.

Bu özellikler içerisinden en çok dikkat çeken ve kullanıcılara oldukça yardımı dokunacak bir özellik de deprem uyarıları olmuştu. Android işletim sistemli akıllı telefonlara gelen bu özellik ilk olarak Kaliforniya'da kullanıma açılmıştı.

Google bu özelliği ShakeAlert ve Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ile iş birliği yaparak depreme meydana gelmeden birkaç saniye önce sizi uyarabilecek bir şekilde geliştirmişti. Bu bildirim özellikle saklanacak güvenli bir yer bulmanıza yardımcı olmak için oldukça yeterli bir süre olabilir.

Şirketin geçen yıl kullanıma sunduğu uyarı sistemi şimdi hem Amerika Birleşik Devletleri'nin genelinde hem de ülke dışında genişliyor. Google, Yunanistan ve Yeni Zelanda'da da söz konusu özelliğe erişim sağlanmaya başlanabileceğini duyurdu. Teknoloji devi ayrıca özelliğin mayıs ayında Washington eyaletinde de kullanıma açılacağını söyledi.

Bu özelliğin kapatılıp kapatılmaması elbette ki kullanıcıların elinde fakat özelliği kapatmayan kişiler depremden önemli bir süre önce bildirim alacağı için özelliğin devre dışı bırakılmaması öneriliyor. ShakeAlert destekli özelliğin dünya çapında tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı ise belirsizliğini koruyor.

Depremi en az hasarla atlatmak için deprem meydana gelmeden önce binanızın depreme karşı dayanıklı olduğundan ve deprem anında üzerine düşebilecek eşyaların sabitlendiğinden emin olmayı unutmayın.

Sizin Google'ın kullanıcılara sunduğu özellik ile ilgili düşünceleriniz neler? Android kullanıcılarıan sunulan özelliğe dair görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.