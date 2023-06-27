Google DIY Onarım Kılavuzuna Bir Yenisini Daha Ekledi: Pixel Fold

Teknoloji şirketi Google, geçen sene cihaz sahiplerinin iFixit aracılığıyla garanti kapsamı dışında onarım yapmasına izin veren kendi kendine onarım programı başlattığını duyurmuştu.Bugün ise aynı uygulamanın Pixel Fold içinde geçerli olacağını bildirdi.

Google, Pixel Fold İçin Güncelleme Yayınladı

Halihazırda başka hiçbir katlanabilir cihazın kendi kendini tamir edecek kadar teknolojik donanıma sahip olmadığı düşünüldüğünde bu gelişme mobil sahipleri için mutluluk verici. iFixit, kullanıcıların tamir işlemlerinde paradan tasarruf etmelerine ve ürünlerini tekrar çalışır duruma getirmelerine olanak sağlar.

Bununla birlikte kendin yap uygulamasını kullanmak istemeyenler için Google, mağaza içi ve postayla onarım seçenekleri de sunuyor. Kullanıcı dostu uygulamalarıyla tanınan Google, mobil cihazlarda herhangi bir olay sonucu oluşan teknik sorunların garanti dışı onarımları için aylık veya tek seferlik ödeme olarak satın alınabilen tercih edilen bakım garantisini sunar.

Yeni tasarım Pixel Fold'unuzu kendiniz tamir etmek istiyorsanız iFixit'ten cihazınızı nasıl onaracağınıza ilişkin talimatlarda belirtilen parçaları satın almanız gerekir. Pixel Fold ürünü için resmi sitede bilgilendirme şablonu yer veren Pixel Fold'un yakın zamanda için resmi kılavuz yayınlaması bekleniyor.