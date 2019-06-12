Google Dokümanlar'a İki Dosya Arasındaki Farkları Bulma Özelliği Geldi

Kullanıcıların uzun süredir beklediği Google Dökümanlar üzerinden dosya karşılaştırma özelliği nihayet kullanıma sunuldu. Yeni gelen özellik sayesinde iki dosya arasındaki farklılıkları kolayca bulabileceksiniz.

Google Dökümanlar'a Dosyalar Arasındaki Farkı Bulma Özelliği Geldi

Google Dokümanlar, dosyalar üzerinde iş birliğini çok daha kolay hale getirdi. Yeni kullanıma açılan bu özellik; iki belgeyi doğrudan web arayüzünden karşılaştırmanıza olanak sağlamakta. Bu özelliği kullanmak için ilk olarak dokümanı Google Dokümanlar'da açmanız, ardından 'Araçlar' bölümünden 'Dokümanları Karşılaştır'a tıklayıp dosyaları karşılaştırmak için dosyanın diğer sürümünü seçmeniz gerekiyor. Gerekenleri yaptıktan sonra Google karşınıza iki dosya arasındaki farklılıkları gösteren bir pencere açacak.

Değişiklikleri kimin yaptığını öğrenmeniz için karşılaştırmanın sağ tarafında bulunan bölüme tıklamanız yeterli. Microsoft Word'de uzun zamandır kullanımda olan bu özellik artık Google Dökümanlar'a da geldi. Özellikle Google Dökümanlar üzerinden rapor hazırlayan kullanıcıların işine yarayacak olan bu karşılaştırma özelliği şu an aktif olarak kullanılabilmekte.

Sizler Google Dökümanlar'a yeni gelen bu özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik hayatınızı kolaylaştırır mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!