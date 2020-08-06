Google Dokümanlar Akıllı Oluşturma Özelliği Kullanıma Sunuldu

Google Dokümanlar'ın mobil uygulamasına yazı yazmayı önemli ölçüde kolay hale getiren yeni bir özellik geldi. Akıllı oluşturma (Smart Compose) olarak adlandırılan bu yeni özellik kullanıcılara cümlelerini tamamlamaları için önerilerde bulunacak. İlk olarak iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için kullanıma sunulan Google Dokümanlar akıllı oluşturma özelliği ilgili detaylar haberimizde.

Google Dokümanlar Akıllı Oluşturma Özelliği Nedir?

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan Google Dokümanlar, en iyi belge düzenleme ve yönetim araçlarından bir tanesidir. Google Dokümanlar sayesinde bir internet bağlantısına sahip olduğunuz sürece bilgisayarlar ve akıllı telefonlar üzerinden her zaman çalışabilirsiniz.

Akıllı telefon üzerinden belge hazırlamak birçok kullanıcı için oldukça zor olabilir. Örneğin, Google Dokümanlar uygulaması üzerinden minimum yazım hatası ile hızlı ve pratik bir şekilde belge hazırlamak oldukça önemlidir. Google Dokümanlar uygulamasına yeni gelen özellik ile kullanıcılar hızlı ve pratik bir şekilde belge hazırlayabilecek.

Google Dokümanlar'ın mobil uygulamasına gelen yapay zeka destekli yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık yazı yazarken zorlanmayacak. Çünkü yeni gelen akıllı oluşturma özelliği, kullanıcılara cümlelerini tamamlamaları için birtakım önerilerde bulunacak. Bu durum, minimum düzeyde yazım hatası ile belge hazırlamayı mümkün hale getirecek.

Kullanımı ücretsiz olan Google Dokümanlar'a gelen akıllı oluşturma olarak adlandırılan yapay zeka destekli yeni özellik şu anda yalnızca iOS platformunda kullanıma sunuldu. Akıllı oluşturma özelliği, 12 Ağustos tarihinde Android platformuna da gelecek. Yeni özelliğin ilk başta yalnızca G Suite abonelerinin kullanabileceği belirtildi.