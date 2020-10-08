Google Dokümanlar Bahsetme Özelliği Kazandı

En popüler belge düzenleme ve yönetim araçlarından bir tanesi olan Google Dokümanlar'a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Google, belge düzenleme ve yönetim hizmetine yeni özellikler ekleyerek kullanıcıların daha hızlı ve pratik bir şekilde belge oluşturabilmesini ve düzenleyebilmesini hedefliyor. Google Dokümanlar bahsetme özelliği, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Peki, popüler belge düzenleme ve yönetim aracına yeni gelen bahsetme özelliği nedir? Yeni özellik ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Google Dokümanlar Bahsetme Özelliği Nedir, Nasıl Kullanılır?

Google, dün G Suite'i Google Workspace olarak yeniden adlandırdığını duyurdu ve bu duyurunun hemen ardından popüler belge düzenleme ve yönetim aracı Google Dokümanlar için yeni bir güncelleme yayımlandı. Yayımlanan yeni güncelleme ile beraber Google Dokümanlar'a yeni bir özellik kullanıcıların kullanımına sunuldu. Peki, Google Dokümanlar bahsetme özelliği nedir, nasıl kullanılır?

Google Dokümanlar hizmetine eklenen yeni özellik ile beraber "@" sembolü yeni bir işlevsellik kazandı. Bu zamana kadar hiçbir çevrim içi kelime işlemci hizmetinde "@" sembolünün hiçbir işlevi bulunmuyordu. Google tarafından paylaşılan blog yazısına göre Dokümanlar'da "@" sembolü ile kulanıcılar eklenebiliyor. Dokümanlar'da oluşturulan belgeye eklenen kişiye tıklayarak kişinin adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi bilgiler görüntülenebiliyor.

Google Dokümanlar bahsetme özelliğinin Instagram veya Twitter sosyal medya platformlarında yer alan mention özelliğinin kullanım amacından çok daha farklı olduğunu söylemek gerekiyor çünkü Dokümanlar'da birinden bahsettiğinizde bahsedilen kişiye bildirim gönderilmiyor ancak sosyal medya platformlarında bahsedilen kişi kendinden bahsedildiğinden anında haberdar oluyor. Google Dokümanlar'a eklenen yeni özellik, kullanıcıların bilgilerini belge içerisindeki bir açılır pencereye ekliyor. Bahsetme özelliği sayesinde dokümanı görüntüleyen insanlar bahsedilen kişi hakkında bilgi sahibi oluyor.

Google Dokümanlar'a gelen özellik şimdilik tüm kullanıcıların deneyimine açık bir şekilde sunulmadı. Google, özelliğin herkes tarafından kullanılması için günler ve hatta haftalar gerekebileceğini söyledi. Bu, özelliği henüz kullanamayan işletmelerin ve kullanıcıların özelliği şu an olmasa da günler sonrasında kullanabileceği anlamına geliyor. Peki, kullanıcıların deneyimine sunulan özellik hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yeni özellik ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.