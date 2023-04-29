Google Dokümanlar'a Emoji Tepkileri Özelliği Geldi: Peki Nasıl Kullanılır?

Geçen yıl web'deki Google Dokümanlar'a emoji tepkileri eklenmişti ve şimdi aynı derecede kullanışlı bir eklenti olan yorumlara da geliyor.

Şu anda metni vurguladığınızda "Yorum ekle", "Düzenleme öner" ya da "Emoji tepkileri ekle" seçeneklerinden birini seçebiliyorsunuz. Bu yeni özellik, istediğin emojiyi seçmek için pencerenin sağ alt köşesindeki yeni bir tuşa dokunarak Google Dokümanlar yorumlarına emoji bırakmanıza olanak tanıyacak. Birisi zaten bir emoji bırakmışsa, sayıma kendi emojinizi eklemek için hızlıca dokunabilirsiniz.

"Belge içeriği hakkındaki görüşlerinizi hızlı ve yaratıcı bir şekilde ifade etmenizi sağlayarak iş birliğini artıran" bu küçük eklenti önümüzdeki haftalarda web'de kullanıma sunulacak.

Google Slaytlar ve Google Meet'e de Yeni Özellikler Geldi

Bu haftaki bir diğer küçük yeni özellik ise Google Slaytlar'da bir görseli sürükle-bırak yöntemiyle değiştirebilme olanağı. Önceden menü araç çubuğunu kullanmanız ya da sağ tıklamanız gerekiyordu. Son olarak, Google Meet'te Google canlı yayınları 1080p olarak izleme özelliğini ekliyor. Google, 720p'den bir artışla "otomatik olarak mümkün olan en iyi kaliteye geçiş yaptıklarını duyurdu.

Peki siz bu yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.