Google Dokümanlar İndirme Sayısı Dudak Uçuklatıyor

En iyi belge düzenleme ve yönetim araçlarından bir tanesi olan Google Dokümanlar indirme sayısı ile dudak uçuklatıyor. Google Dokümanlar, Google Play Store Android uygulama mağazasında oldukça popüler durumda.

Google Dokümanlar İndirme Sayısı Kaç Oldu?

Teknoloji devi Google'ın en iyi hizmetlerinden bir tanesi olan Google Dokümanlar, Android kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Mobil platformda en başarılı belge düzenleme ve yönetlim araçlarından bir tanesi olan Google Dokümanlar indirme sayısında büyük bir başarının altına imza attı. Popüler hizmet Docs, Google Play Store isimli Android uygulama mağazasında bir milyar indirme sayısına ulaştı.

Belge düzenleme ve yönetim hizmeti Dokümanlar, ilk olarak 2014 yılının Nisan ayında kullanıcıların kullanımına sunuldu. Google'ın geliştirdiği platformu kullanan sayısı her geçen yıl arttı. Uygulama, 2018 yılında 500 milyon indirme sayısına ulaştı. Dokümanlar, yalnızca iki yıl gibi bir sürede indirme sayısını ikiye katlayarak bir milyar indirme sayısına yükseldi.

Söz konusu uygulamanın dünya genelinde milyonlarca Android ve Chrome OS cihazına önceden yüklenmiş olarak geldiğini belirtelim. Ayrıca yeni tip koroanvirüs salgını nedeni ile çok sayıda çalışan evden çalışma sistemine geçti. Evden çalışma sistemine geçen çalışanlar, Google Dokümanlar, Zoom, Slack gibi uygulamaları kullanmaya başladı. Salgın döneminde uzaktan eğitim sistemine geçen öğrenciler de bu uygulamaları kullanmaya başladı. Bu sebeplerden ötürü bazı uygulamaların indirme sayısı oldukça arttı.

Herhangi bir abonelik ücreti gerektirmeyen Docs, uzak bir konumdan birden fazla kişi tarafından gerçek zamanlı çalışma söz konusu olduğunda harika bir seçenektir. Docs üzerinden belgeye resim, grafik, tablo ve çizim ekleyebilir, oluşturduğunuz belgeyi ekip arkadaşlarınız ile hızlı ve pratik bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Teknoloji devi, Google Workspace kapsamında geçtiğimiz haftalarda Google Dokümanlar Bahsetme isimli bir özelliği duyurmuştu. Söz konusu hizmete eklenen yeni özellik ile beraber "@" sembolü yeni bir işlevsellik kazandı. Şirket tarafından belirtilen bilgiye göre Dokümanlar'da "@" sembolü ile kulanıcılar eklenebiliyor. Dokümanlar'da oluşturulan belgeye eklenen kişiye tıklayarak kişinin adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi bilgiler görüntülenebiliyor.

Google tarafından 2014 yılının Nisan ayında kullanıma sunulan belge düzenleme ve yönetim aracı Google Dokümanlar indirme sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Google Play Store'un en popüler belge düzenleme araçlarından bir tanesi olan Dokümanlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.