Google Dökümanlar'da Kullanabileceğiniz Yeni Yapay Zeka: NotebookLM

Google, kullanıcıların Google Dökümanlar dosyalarını düzenlemelerine yardımcı olmayı amaçlayan NotebookLM adlı yeni bir yapay zekâ aracı geliştirdi.

NotebookLM Neler Vaat Ediyor?

Bu araç, kullanıcıların belgelerinin kısa özetlerini oluşturmalarına olanak tanıyarak içeriğin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Ayrıca anlamayı geliştirmek için özetlenen bilgilere dayalı olarak anahtar konular ve sorular da oluşturabiliyor.

Bunun yanı sıra NotebookLM, içeriği için birden fazla kaynaktan yararlanabiliyor ve kullanıcılar tarafından belirli sorularla yönlendirilebiliyor.

NotebookLM Nasıl Kullanılır?

NotebookLM şu anda test aşamasında ve deneyimlemek isteyen kullanıcılar Google Labs web sitesindeki bekleme listesine kaydolabilirler. Google, yapay zekâ aracını daha da geliştirmek için kullanıcılardan geri bildirim istiyor.

NotebookLM, daha önce Project Tailwind adıyla Google I/O 2023 etkinliğinde gösterilmişti.

Peki sizin bu yapay zekâ aracı hakkındaki düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.