Google Dökümanlar'a Önemli Bir Özellik Geliyor

Google, "İlk Açılış Deneyimi" adını verdiği bir değişiklik yaparak Dokümanlar'ı düzenleme modunda başlatacak ve E-Tablolar ve Slaytlar da "daha yaratım odaklı bir deneyim" kazanacak.

Google Dokümanlar uygulamasında bir doküman açtığınızda artık hemen düzenleme modunda açılacak ve bu sayede artık doğrudan düzenleme yapmaya başlayabileceksiniz.

Google Dökümanlar Açıldığında Doğrudan Düzenlenebilir Olacak

Google, biçimlendirme araç çubuğunun da daha görünür olacağını söylüyor. Düzenleme modunda açmak biraz zaman kazandıracak ve masaüstü davranışını yansıtacak.

Bunlar dışında da önemli değişiklikler var. Android için Google E-Tablolar daha büyük dokunma seçeneklerine sahip olacak ve formül çubuğuna, sekme çubuğuna ve biçimlendirme araç çubuğuna kolay erişim sağlayacak. Google Slaytlar'da, tüm sunumun film şeridi önizlemesi solda görüntülenecek ve bir nesne seçildiğinde bağlamsal araç çubuğu ve ekran klavyesi ortaya çıkacak.

Bu değişiklikler zamandan tasarruf etmeyi ve mobil deneyimi masaüstü sürümüyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.