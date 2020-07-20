Dilhan Eryurt Google'da Doodle Oldu! Dilhan Eryurt Kimdir?

Google'da Doodle olan Dilhan Eryurt kimdir, neden Doodle oldu sorusu sosyal medya gündeminde. "Güneşi kontrol edebilen kadın" olarak tanınan Dilhan Eryurt yaptığı gök çalışmalarıyla nasıl NASA'ya kabul edildi? İşte Google'da Doodle olan Dilhan Eryurt'un hikayesi.

Google'da Doodle olan Dilhan Eryurt Kimdir?

NASA’da çalışan ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt, 20. yüzyılın önemli çalışmalara imza atmasıyla adından söz ettirdi. Özellikle Güneş ile alakalı çalışmalarıyla Google'da Doodle olan Dilhan Eryurt, Güneş'in oluşumundan beri parlaklığının gittikçe artmadığını hatta geçmişte çok daha parlak ve sıcak olduğunu kanıtladı.

Goddard Enstitüsü’nde iki yıllık çalışmasını tamamladıktan sonra yıldızların oluşumu ve gelişimi üzerine araştırma yapmak amacıyla California Üniversitesi'ne giden Dilhan Eryurt 1968'de ise ODTÜ’ye geldi ve TÜBİTAK’ın desteğiyle I. Ulusal Astronomi Toplantısı'nı düzenledi. Google'da Doodle olan Dilhan Eryurt 1969 yılı Apollo Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

1969-1973 arasında NASA'da Güneş çalışmalarına devam eden Eryurt, 1973 yılında ODTÜ Fizik'e dönerek astrofizik ana bilim dalını kurdu ve 1988’de altı ay kadar fizik bölümünün başkanlığını sürdürdü. Google'da Doodle olan Dilhan Eryurt 13 Eylül 2012’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.