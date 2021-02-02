Google Doodle Olan Safiye Ali Kimdir? Neden Doodle Oldu?

Google Doodle olan Safiye Ali kimdir? Safiye Ali neden Doodle oldu? 2 Şubat itibarıyla Google logosunu Doodle'la değiştiren ve Türk kullanıcılarını şaşırtmayı başaran Google, Safiye Ali'nin 127. doğum gününü unutmadı. İşte Google Doodle olan Safiye Ali'nin hayatı.

2 Şubat itibarıyla Google logosu Safiye Ali görselinin yer aldığı tasarımla değiştirildi. Pek çok kullanıcı ise Safiye Ali'nin kim olduğunu merak ediyor. Türkiye'nin ilk kadın tıp doktoru ve tıp eğitimi veren ilk kadın olarak tarihte önemli bir yer sahip olan Safiye Ali, Google tarafından 127. doğum gününde tekrardan anıldı.

Doodle olan Safiye Ali'nin hayatına çok şaşıracaksınız

2 Şubat 1894'te İstanbul'da doğan Safiye Ali, lise eğitimini Amerikan Koleji mezunu olarak tamamladı. Bavyera Eğitim Bakanlığı, sınavda kazandığı birincilik karşılığında Safiye Ali'ye doktora adayı unvanını verdi. Daha sonrasjnda ise jinekoloji ve pediatri konusunda uzmanlaşmak için Almanya'ya gitti.

Haziran 1923'te Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'nin ilk kadın doktoru unvanına sahip oldu. Cağaloğlu'nda ilk muayenehanesini açan Ali, o sırada diğer doktorların yaptığı gibi bir gazete ilanında kendine isim yapmaya çalıştı.

Ancak Safiye Ali sadece klinik bir doktor değildi. Amerikan Koleji bünyesinde kurulan ilk kız tıp okulunda jinekoloji ve obstetrik dersleri vererek kızlara tıp öğreten ilk kadın öğretim üyesi olmayı başardı.

Kadınlar Halk Fırkası'nın kurucu isimlerinden biri olarak siyasete de girişti. Ancak bu partinin faaliyet göstermesine izin verilmediğinden, Türk Kadınlar Birliği adı altında örgütlenmeye devam etti. Ana amacı kadınların siyasete aktif katılım sağlamasını amaçlayan partide heyet üyesi olan Safiye Ali, çocuklara yardım konusunda "mecliste yapılacak çok iş" olduğunu vurguladı.

1930'lu yıllarda Türk Kadınlar Birliği'ndeki çalışmaları, kadın hakları konusundaki görüşleri ve fotoğrafları sık sık gazetelerde yayınlandı. Mesleğini icra ederken erkek meslektaşları tarafından defalarca küçümsenen ve aleyhine yapılan asılsız suçlamalarla susturulmaya çalışan Ali, kanser olduğunu fark edene kadar mücadelesine devam etti.

Kanser teşhisi konulduktan sonra Almanya'ya yerleşti. Hastalığına rağmen İkinci Dünya Savaşı yıllarında hizmetlerine bu bölgede devam etti. 58 yıllık hayatı ise Dortmund'da sona erdi.