Google'ın Dosya Paylaşım Uygulaması Windows'ta Kullanıma Açıldı!

Google halihazırda var olan dosya paylaşım uygulamasını bugün Windows bilgisayarlar için kullanıma sundu. Uygulama Android işletim sistemine sahip telefon ve Chromebook'lar arasında dosya paylaşmada kolaylık sağlayacak.

Nearby Share adı verilen bu uygulamanın beta sürümü geçtiğimiz ay kullanıma sürülmüştü. Uygulamanın beta sürümünü 1,7 milyon kişinin yüklediğini açıklayan Google, kullanıcıların eklentiyi 50 milyondan fazla dosyayı göndermek için kullandıklarını açıkladı.

Nearby Share Dosya Gönderiminde Kolaylık Sağlıyor

Nearby Share paylaşım esnasında dosyanın gönderim süresini gösteriyor. Ayrıca gönderim öncesinde paylaştığınız dosyadan emin olmanız için resim önizlemesi de sunuyor. Uygulamayı önümüzdeki dönemde daha da geliştireceğini açıklyan Google, bazı bilgisayar şirketleriyle görüşmeler yapıyor.

Google’ın yeni uygulamasını kullanmak için bilgisayarınızda yer alan WiFi ve Bluetooth uygulamlarını açmanız gerekiyor. Uygulamayı yükledikten sonra diğer paylaşım uygulamalarında olduğu gibi ilgili dosyayı cihazı seçtikten sonra sürüklemeniz yeterlidir.

Son olarak uygulamanın kesintisiz çalışması için dosya aktarımı yaptığınız cihazların aralarındaki mesafe en fazla 4 metre olması gerekiyor.

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