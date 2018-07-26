Google Drive, 1 Milyar Kullanıcıya Koşuyor

ABD’li teknoloji devi Google, San Francisco’da düzenlediği Google Cloud Next 2018 konferansında popüler bulut depolama hizmeti Google Drive’ın hafta sonuna kadar 1 milyar kullanıcıya ulaşacağını açıkladı.

Dünya çapında birçok kullanıcının favori uygulamalarından birisi olan Drive; Android, Chrome, Gmail, Maps, Google Search, Play Store ve YouTube’dan sonra Google’ın 1 milyar kullanıcı barajını aşan sekizinci ürünü olacak.

Piyasaya çıktığı ilk günden bugüne çok önemli değişimler geçiren Google Drive uygulaması, 2015 yılında Play Store’da 1 milyar indirilme sayısına ulaşmıştı. Popüler bulut depolama hizmeti, bugün dünya çapında 1 milyar kullanıcıya ev sahipliği yapan bir platform haline geldi.

Google, I/O 2017’de Drive’ın 800 milyon kullanıcıya sahip olduğunu ve platforma iki trilyondan fazla dosyanın yüklendiğini açıklamıştı. Bir senede 200 milyon yeni kullanıcı daha kazanan servis, bir başka kilometre taşını daha tamamlamış oldu.

Bununla birlikte söz konusu kullanıcıların hepsinin ücretli abone olmadıklarını belirtelim. Google, ücretsiz planda Gmail ve Google Fotoğraflar genelinde 15 GB’lık bir ücretsiz depolama alanı sunuyor. Daha kapsamlı bir plana geçiş yapmak isteyen kullanıcıların, 100 GB 5,79 TL / ay, 1 TB 28,99 TL / ay ve 10 TB 289,99 TL / ay planlarından birisini seçmesi gerekiyor.

Google Drive uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: