Google Drive Arama Kısmı Yenileniyor!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, bu haftanın başlarında Android işletim sistemli akıllı telefon sahiplerine çok yardımcı olacak birtakım heyecan verici özellikler hakkında bilgilendirme yaptı. Şirket tarafından uygulamanın Android sürümüne özel olarak yapılan güncelleme, Google Drive arama kısmı için büyük bir yeniliği beraberinde getiriyor.

Google Drive Arama Kısmı İçin Büyük Yenilik!

Şirket, 9 Aralık 2020 tarihinde yayına aldığı blog yazısının girişinde şu ifadelere yer verdi: “Google Drive mobil uygulamaları için daha hızlı ve verimli bir şekilde arama yapmanızı sağlayacak yeni özellikler sunuyoruz.”

Google, blog yazısının girişini fazla uzun tutmadan direkt özellikler hakkında iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefon sahiplerini bilgilendirmek için şu ifadeleri kullandı: “Drive uygulamasının en son sürümüne sahip Android ve iOS kullanıcıları artık şunları yapabilecek.”

Şirkete göre uygulamanın arama bölümü için gelecek özellikler şunlar:

• Masaüstü ve mobil cihazlarda yaptığınız tüm aramaları görebilecek ve bu aramaları tekrardan yapabileceksiniz.

• Google’ın Drive uygulaması artık kullanıcılara akıllı öneriler yapacak. Şirketin uygulaması, bunu sağlamak için geçmiş aramalar ve anahtar kelimelerin yanı sıra son erişilen dosyaları kullanacak. Kısacası aramalar, geçmişte yaptığınız aramalara ve son erişilen dosyalara göre otomatik bir şekilde tamamlanacak.

Yeni Özellik Ne İşe Yarıyor? Kullanıma Ne Zaman Sunulacak?

Şirket, yeni tip koronavirüs salgınından ötürü çalışma düzeninde meydana gelen değişikliklerle daha fazla insanın yeni çalışma ortamına adapte olması gerektiğini ileri sürerek bu özelliğin evden çalışma sistemine geçenler için çok faydalı bir özellik olabileceğinin altını çizdi. Google, telefonunuzda yer alan dosyaları hızlı ve kolay bir şekilde bulmak, nerede olduğunuzun bir önemi olmadan dosyalarınızı paylaşmak, gözden geçirmek ve iş birliği yapmak için yeni özellikten faydalanabileceğinizi dile getirdi.

Şirketin yer verdiği ifadelere göre söz konusu özellikten Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonuna sahip akıllı telefonuna uygulamanın güncel sürümünü indirmiş kullanıcılar yararlanabiliyor. Google her ne kadar uygulamanın son sürümüne geldiğini belirtmiş olsa da güncellemenin uygulamanıza gelmesinin biraz zaman alabileceğini de söyledi. 9 Aralık’ta yayımlanan güncelleme, şirketin aktardığı bilgilere göre uygulamanıza 15 gün içerisinde gelecektir.