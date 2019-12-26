Google Drive'dan İndirme Rekoru

Genellikle önceden yüklü uygulamaların ulaştığı bir başarıya ortak olan Google Drive, Play Store üzerinde 5 milyar indirmeyi geçti. Daha önce benzer başarıya Chrome, Gmail ve Facebook ulaşmıştı.

Google tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen Google Drive, bir tür dosya depolama ve senkronizasyon uygulamasıydı. Dosyalarınızı sunucular üzerinde saklayan ve Drive kullanabildiğiniz tüm platformlardan erişebilmenizi sağlayan Google Drive, uzun süredir Android telefonlarda ön yüklü olarak geliyordu. Özellikle yeni telefonların hepsinde bulunabilecek uygulama, bu destekle birlikte indirme rekoru kırdı. Google Play Store üzerinde toplamda 5 milyar indirme sayısını gören uygulama, en büyükler arasına adını yazdırmış oldu.

Sunduğu 15GB'lık ücretsiz depolama alanıyla birçok kullanıcının tercihi olan ve çokça kullanılan Google Drive, kullanışlı yapısıyla dikkat çekiyordu. 5 milyar indirme sayısına ulaşan uygulamayı hemen denemek için aşağıdaki indirme bağlantısını takip edebilirsiniz.