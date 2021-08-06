Google Drive Eski Dosyaları Paylaşmayı Zorlaştırıyor

Google Drive dosya paylaşma güvenliği artırılıyor. Google Drive'a insanların platformu kullanma şeklini önemli ölçüde değiştirebilecek iki büyük güncelleme geliyor. İlki, bazı eski dosya paylaşım bağlantılarını etkileyebilecek bir güvenlik güncellemesiyken, diğer değişiklik ise yeni bir masaüstü uygulaması.

Google Drive dosya paylaşma şekli değişiyor

Güvenlik güncellemesiyle başlayalım: Google Drive'daki belirli dosya ve klasörler, güvenliği artırmak amacıyla paylaşım bağlantılarının çalışma biçiminde değişiklikler görecek.

Bildiğiniz üzere Google Drive, bağlantıya sahip olan herkesin bu öğelere erişmesine izin verecek dosya ve klasörlere paylaşım bağlantıları oluşturmasına olanak tanır. Kullanımı kolay olmakla birlikte birisinin bağlantıyı tahmin etmesi ve dolayısıyla içeriğe erişmesi teknik olarak mümkün olduğundan, bu bağlantılar güvenlik riski oluşturabilir.

2017'de Google, bağlantılara tahmin edilmelerini zorlaştıran özel kaynak anahtarları ekledi. Ancak bu anahtarlar yalnızca 2017 geçişinden sonra oluşturulan bağlantılara uygulandı. 13 Eylül'den itibaren Google, değişikliği kaynak anahtarları olmayan geçiş öncesi bağlantılara da uygulayacak.

Arama devi, değişikliğin etkisini ayrıntılandıran tam bir destek belgesi yayınladı (buradan ulaşabilirsiniz). Kullanıcılar için tek anlamı, 2017'den önce oluşturulan bazı paylaşım bağlantılarının düzgün çalışmayı durdurabileceğidir, ancak birkaç istisna vardır.

İlk olarak değişiklik Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Formlar'ı etkilemeyecek. İkincisi ise bu değişiklik, eski paylaşım bağlantılarını kullanarak öğelere erişen kişileri etkilemeyecek. Ancak yeni bir kişiyle eski bir paylaşım bağlantısını yeniden kullanırsanız bu noktada sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Drive'a gelen diğer büyük değişiklik, Google'ın Windows ve macOS'taki mevcut "Yedekle ve Senkronize Et" aracının yerini alan yeni Drive masaüstü uygulamasıdır. Gizmodo'ya göre yeni uygulama, masaüstünüzden Drive dosyalarına erişmeyi kolaylaştırıyor. Yeni özellikler arasında bazı veya tüm dosyaların yerel olarak saklanması, dosyaların hızla yüklenmesi ve dosyaların doğrudan Windows Dosya Gezgini veya macOS Finder'da görüntülenmesi yer alıyor.

Google Drive'ı yalnızca web sitesi üzerinden kullananlar için, Yedekle ve Senkronize Et uygulaması değişiklikleri sizi etkilemeyecek. Ancak uygulamayı kullanacaksınız Google yeni uygulamayla ilgili bir blog gönderisinde, kullanıcıların uygulamaları değiştirmeye teşvik eden istemler görmeye başlayacağını ve şirketin bunu Eylül 2021'e kadar yapacağını söyledi.

Şu anda Google Drive hala eski uygulamanın indirilmesine işaret ediyor gibi görünüyor. Ancak yeni uygulamaya atlamak isteyenler uygulamayı Google'ın blog gönderisinden indirebilir. Daha fazlası için Google'ın Yedekle ve Senkronize Et uygulaması için destek sayfasına göz atabilirsiniz.