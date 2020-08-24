Google Drive Güvenlik Açığı Ortaya Çıktı!

Sistem yöneticisi A. Nikoci, Google Drive isimli popüler bulut depolama hizmetinde güvenlik açığı tespit etti. Google Drive'da yer alan açık, bilgisayar korsanlarının kullanıcıların hesabında yer alan dosyaları kötü amaçlı yazılımlar ile değiştirmesine olanak sağlıyor. Kullanıcıların endişelenmesine neden olan Google Drive güvenlik açığı ile ilgili detaylar haberimizde.

Google Drive Güvenlik Açığı Hakkında Detaylar

TheHackerNews'teki habere göre sistem yöneticisi A. Nikoci isimli bir kişi, Google Drive'da bütün kullanıcıların güvenliğini önemli ölçüde etkileyen bir açık tespit etti. Söz konusu açık "Sürümleri Yönet" özelliğinde ortaya çıktığı belirtildi. Google Drive'da yer alan bir dosya sadece aynı uzantıya sahip olduğunda yeni sürüm ile değiştirilebiliyor ancak tespit edilen açık nedeni ile dosyalar aynı uzantıya sahip olmasa bile değiştirilebiliyor. Örneğin, Google Drive'da bulnan "jpg" uzantısına sahip olan bir dosya, "exe" uzantısı ile değiştirilebiliyor.

Bilgisayar korsanları tespit edilen açığı kullanarak kullanıcıların dosyalarını kötü amaçlı yazılım içeren dosya ile değiştirebiliyor. Kullanıcılar popüler bulut hizmetinde yer alan dosyayı indirdiklerinde aslında kötü amaçlı yazılım içeren dosya indiriyor. Google Chrome, Google Drive'dan indirilen dosyaları otomatik olarak güvenli olarak kabul ediyor. Böylece kötü amaçlı yazılım Google Chrome güvenlik aşamasından rahatlıkla geçiyor.

Antivirüs programları Google Drive'dan indirilen dosyaları tarıyor ve kötü amaçlı yazılımı algılayabiliyor ancak çoğu bilgisayar kullanıcısı antivirüs programı kullanmadığı için bu durum çok büyük bir sorun haline geliyor. Nicoci tarafından keşfedilen güvenlik açığı Google Drive kullanıcıların endişelenmesine neden oldu.

Sistem yöneticisi A. Nikoci, söz konusu güvenlik açığını tespit ettikten sonra durumu Google'a bildirdiğini belirtti. Google'ın Google Drive'da ortaya çıkan güvenlik açığını ne zaman düzelteceği ise henüz bilinmiyor ancak Google, söz konusu güvenlik açığını çok yakın bir zamanda düzeltecektir.