Google Drive'ın Chrome Sürümüne Çevrimdışı Erişim Özelliği Geldi

Google, kullanıcıların bulut depolama servisi Google Drive’ın web sürümündeki tüm dosyaları çevrimdışı düzenleyebileceklerini ve kaydedebileceklerini müjdeledi.

İnternet devi Google, bu yılın başlarında Dökümanlar’daki dosyalara çevrimdışı erişim imkanı sağlamıştı.

ABD’li şirket, bugün paylaştığı blog yazısında, kullanıcıların artık herhangi bir Drive dosyasına da çevrimdışı olsalar dahi kaydedebileceklerini açıkladı.

Google, yeni beta sürümünün bir parçası olarak PDF, resim, Microsoft Office ve diğer dosyaların çevrimdışı kullanım için işaretlenebileceklerini söyledi.

Söz konusu özellik, şu an için yalnızca Google’ın bulut tabanlı hizmetler paketi G Suite kullanıcıları için geçerli. Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar gibi gerçek zamanlı ortak çalışmaların yanı sıra, yapay zeka sayesinde veri analizleri toplamayı ve kimlik saldırılarından korunmayı daha kolay bir hale getiren servis, Basic sürümü için 6 dolar, Business sürümü için de 12 dolarlık bir ücrete sahip.

Drive’daki tüm dosyalara çevrimdışı erişim imkanını sunacak işlevin, beta sürecinin ardından diğer Gmail hesapları için de kullanıma açılması bekleniyor. Son olarak, yeni özelliğin yalnızca Chrome ile sınırlı olacağı bilgisini de araya sıkıştıralım.