Google Drive Şüpheli Dosyalar İçin Kullanıcılarını Uyarıyor!

Google tarafından oluşturulan ve yönetilen Google Drive, sunduğu dosya ve senkronizasyon hizmeti ile hem iş hem de günlük yaşamda pek çok kişinin tercih ettiği bir uygulama. Bu noktada, kullanıcılarına bulutta dosya depolayabilmelerine, doküman paylaşabilmelerine ve dokümanları düzenlenmeyebilmelerine ortam sağlayan söz konusu Drive hizmeti, artık çok daha güvenli hale geliyor.

Google Drive Eskiye Göre Çok Daha Güvenli

Kullanıcılarına üst düzey ve iyileştirilmiş bir deneyim sunmak için pek çok güncelleme ile desteklenen Google Drive, yeni güncellemesi ile birlikte çok daha risksiz hale gelmeyi planlıyor. Yüksek güvenlik için kullanıcıları şüpheli dosyalar için uyarmak amacıyla Google Drive bulut depolama servisinde uyarı sunan bir güncelleme yapan Google, tehlikeli bulduğu dosya ve dokümanları ayırt etmenizi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Güncellemenin ardından, bir kullanıcı Google Drive’da potansiyel olarak tehlikeli veya şüpheli bir dosyayı açtığında, şirket kişiyi veya kuruluşunu; fidye yazılımı, kimlik avı ve kötü amaçlı pek çok yazılımdan korumak için bir uyarı başlığı gösterecek. Bu yeni uyarı yöntemiyle birlikte ekranın üst kısmında büyük, sarı bir çubuk belirecek ve kullanıcının açmaya çalıştığı dosyanın tehlikeli olduğu ve kişisel bilgilerinizi çalmak istiyor olabileceği yönünde bir mesaj gösterecek.

Henüz sadece geliştiriciler ve kısıtlı bir kullanıcı kitlesi tarafından denenebilen bu Google Drive uyarı güncellemesi, yakın bir süre içerisinde tüm Google Drive kullanıcılarına sunulacak. Kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlamış olan söz konusu özelliğin önümüzdeki 15 gün içinde Google Workspace, G Suite Basic ve Business kullanıcılarının kullanımına başlatılması bekleniyor.

Google Drive Daha Önce De Güvenlik Önlemi Aldı

Google Drive’in kullanıcıları için aldığı bu güvenlik önlemi tabii ki de ilk değil. Google daha önce Drive eklentisi için benzer bir uyarı mesajını, kullanıcıların açacağı dosyalar için kullanılmıştı. Her ne kadar kullanıcıların bu tür şüpheli dosyaları açması için tamamen bir engel olmasa da bir şekilde potansiyel tehlikelere karşı tetikte olmaları sağlanmış oluyor. Yeni güvenlik uyarısının diğerlerine göre çok daha başarılı olacağını umuyoruz.