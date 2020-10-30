Google Drive'da Artık Microsoft Office Dosyaları Düzenlenebiliyor

Google Drive, Microsoft Office dosyalarına çift tıklayan internet kullanıcılarına uzun bir zamandır ilgili dosyaların ön izlemesini sunuyordu. Drive kullanıcıları, dosyaları ön izleme modundayken indirebiliyordu ancak dosyalar üzerinde doğrudan düzenleme işleminde bulunamıyordu. Google'ın son güncellemesi, Office dosyalarını artık doğrudan web üzerinden düzenlemenize imkan tanıyor.

Google Drive'da Microsoft Office Dosyalarını Düzenlemek Artık Mümkün!

Google, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir blog yazısında, Google Drive'da Microsoft Office dosyaları için varsayılan düzenleme modunun değiştirildiğini duyurdu. Google'ın açıklamasına göre internet kullanıcıları artık Office dosya formatındaki dosyaları doğrudan web üzerinden düzenleme imkanına sahip. Ön izleme modunu kullanmak isteyenlerden bu seçeneğin tamamen alınmadığını da vurgulamak gerekiyor. Dosyanın ön izlemesini açmak için üzerine sağ tıklayıp "Ön izleme" seçeneğine tıklayabilir veya "P" tuşuna basarak dosyayı direkt ön izleme modunda görüntüleyebilirsiniz.

Google'a göre bu değişiklik belgeleri açıp düzenlemeye başlamayı inanılmaz bir şekilde hızlandırıyor. Drive kullanıcıları söz konusu özelliği kullanarak Office dosyalarının formatına sahip dosyaları istediği gibi düzenleyebiliyor. Google Dokümanlar, Google Slaytlar'ın arayüzünün kullanıldığı bu düzenleme modunda Office dosyalarının istendiği gibi düzenlenmesi mümkün hale geliyor. Ayrıca iki veya daha fazla kullanıcı isterse aynı dosya üzerinde çalışabiliyor.

Office 2007'den daha eski Word, Excel veya PowerPoint dokümanlarını düzenlemeye çalışırsanız dosyalar yeni formatta kaydedilir. Google Drive'da düzenleyebileceğiniz Microsoft Office dosyalarının formatları şunlardır:

• MS Word Dosyaları: doc, docx, dot

• MS Excel Dosyaları: xls, xlsx, xlsm, xlt

• PowerPoint dosyaları: ppt, pptx, pps, pot

Google Drive'da Microsoft Office Dosyalarını Düzenleme

• Drive'da herhangi bir Office dosyasını düzenlemek için ilk olarak dosyanın üzerine çift tıklayın.

• Dosyanın üzerine tıkladığınız zaman dosyanın ön izlemesi açılır. Üstte Google Dokümanlar/E-Tablolar/Slaytlar'da aç seçeneği olacaktır, o seçeneğin üzerine tıklayın. Bu seçeneği görmüyorsanız dosyanın üzerine sağ tıklayın ve birlikte aç aracılığı ile bu seçeneği bulup üzerine tıklayın.

• Dosyaları artık web üzerinden düzenleyebilir, paylaşabilir, görüntüleyebilir, diğer kullanıcılarla aynı dosya üzerinde eş zamanlı olarak çalışabilir ve daha birçok işlem yapabilirsiniz. Yaptığınız değişikliklerin tamamı orijinal Office dosyasına kaydedilir.