Google, Drive ve Fotoğraflar Arasındaki Senkronizasyonu Durduracak

Arama motoru Google, sessiz sedasız iki önemli bulut hizmetini birbirinden ayırmaya karar verdi. Google, Drive ve Fotoğrafların senkronizasyonunu kaldırıyor.

Google, Drive ve Fotoğrafları Ayırıyor

Normal şartlarda Google Fotoğraflar otomatik olarak telefonunuzdaki fotoğrafları buluta yüklüyor ve bu içeriklerinize Google Drive veya Google One üzerinden erişebilme şansına sahip oluyordunuz. Benzer şekilde bir taraftan fotoğrafı sildiğinizde diğer taraftan da otomatik olarak söz konusu içerik kaldırılıyordu. Artık bu senkronizasyon Google tarafından sonlandırılıyor.

Kullanıcıların geri bildirimlerine kulak veren Google, 10 Temmuz'dan itibaren fotoğraf ve videolarınızı bu iki servis için ayrı ayrı depolayacak. Fotoğraflar uygulamasındaki içerikleriniz Drive içerisinde olmayacak veya Drive içeriklerini Fotoğraflar uygulamasında görmeyeceksiniz. Google, yapılan düzenlemenin Drive ve Fotoğraflar arasındaki deneyimi "basitleştireceğini" ve ürünler arasında bir ayrım yapmak için açıkça tasarlandığını söyledi.

Google senkronizasyonun kaldırılması sonrasında uygulama içerisine kullanıcıların herhangi bir sorun yaşamaması için "Drive'dan Al" isminde bir buton da ekleyecek. Bu sayede kullanıcılar Drive'da yer alan fotoğraflarını doğrudan Google Fotoğraflar uygulamasına aktarabilecek.

Sizler Google'ın aldığı kararı nasıl buldunuz? Google Drive ile Fotoğrafların ayrılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!