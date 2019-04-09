Google Drone Projesi Taşımacılık Sektörünü Alt Üst Edecek

Taşımacılık alanında Dünyanın en saygın kuruluşları, çeşitli çalışmalar yürütürken Google Drone projesi de büyük bir deprem yaratacak gibi görünüyor. Özellikle de Amazon Şirketi’nin yaptığı teslimat çalışmaları, sektörü domine ederken, Google rekabeti elden bırakmak istemiyor.

Google, Alphabet kuruluşunun içerisinde hizmet veren bir alt şirket. “Wing” ise son bir buçuk yıldır; ilaç, çikolata, gıda, içecek ve diğer ürünlerin teslimatı üzerinde çalışan bir kuruluş. Görünen o ki, Google ve Wing güçlerini birleştirerek teslimat alanında yepyeni bir anlayış ortaya çıkarmak istiyor.

Google Drone projesi Avustralya'da başlıyor

Robotik alanından teslimat hizmetlerine kadar birçok alt kuruluşla çalışmalar yürüten Alphabet, son olarak Google Drone projesini Avustralya'da başlatacağını açıkladı. Ancak bu proje için her şeyin çok da mükemmel gittiğini söyleyemeyiz. Bazı yasal sınırlamalar ve halkın seslerden dolayı huzursuz olması, önemli bir engel oluşturuyor.

Avustralya havacılık otoritesinin Salı günü onayladığı bu proje, yalnızca gündüz vakitlerinde hizmet verebilecek. Ayrıca Droneların, otomatik olarak çalışmak yerine uzaktan kumandayla kontrol edilmeleri kararlaştırıldı. Bu teslimat Dronelarının herhangi bir kazaya yol açmaması için ana yollardan geçmesi Avustralya havacılık otoritesi tarafından yasaklandı.

Dronelar çalışırken genellikle arı vızıltısına benzer bir ses çıkarıyor. Çift camlı pencerelerin bulunduğu yerlerde bile seslerin yükseldiğinin söylenmesi, Google'ı harekete geçirdi. Kuruluş, Droneların çok daha az ses çıkarması için bazı çalışmalar yürütecek. Sizce de Google Drone projesi, teslimat sektöründe büyük bir değişime yol açabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.