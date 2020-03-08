Google, Dünya Kadınlar Günü'nü Unutmadı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel doodle hazırladı. 08.03.2020 saat 00:00'da yayına alınan doodle kullanıcılar tarafından çok sevildi.

Google'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Doodle

Google, bu güne özel bir doodle yayınladı. Google'ı ziyaret eden kullanıcılar bugüne özel olarak hazırlanan doodle ile karşılaşmaktalar. Google'ın hazırladığı doodle'a tıklayan kullanıcılara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan video açılmakta. Hemen aşağıdan Google'ın hazırlamış olduğu doodle'a ve videoya bakabilirsiniz.

8 Mart 1857'de New York'ta 40.000 dokuma işçisi fabrikalarında grev gerçekleştirirken, işçiler fabrikaya kilitlenmeleri neticesinde vefat ettiler ve pek çoğu kadın olan 129 işçi hayatını kaybetti.

Daha sonra 1910 tarihinde Kopenhag'da düzenlenen 2. Enternasyonel kadın toplantısında Clara Zetkin tarafından Dünya Kadınlar Günü olarak önerilen 8 Mart günü 1977 yılında ise Birleşmiş Milletler tarafından resmen kabul edildi.

Bizler de Tamindir.com olarak tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. 🌸