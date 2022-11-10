Google'dan Büyük Hizmet: Dünya Kupası'nı Takip Etmek Çok Daha Kolay Olacak

Futbolun en önemli etkinliği olan 2022 Katar Dünya Kupası'na yalnızca sayılı günler kaldı. Futbol dünyasında turnuva için heyecan günden güne artarken yazılım firmaları da kullanıcılarının etkinliği daha iyi takip edebilmesi için kolları sıvadı.

Yazılım devi Google, Dünya Kupası'nı daha aktif bir şekilde takip edebilmek adına aramalardan anlık maç güncellemelerine kadar önemli değişiklikler sunacak.

İşte Google'ın Dünya Kupası İçin Sunduğu Tüm Özellikler

Özel Arama Ekranı

YouTube Canlı Yayın Desteği

Google TV ile Dünya Kupası Takibi

Dünya Kupası'na Özel Google Haritalar Geliştirmeleri

Özel Arama Ekranı

Google, en güçlü olduğu tarafa önemli özellikler getirecek. Buna göre kullanıcılar Google'da "Dünya Kupası" araması yaptığında onları özel bir arayüz karşılayacak. Bu arayüzde turnuvadaki puan durumu, aktif maçlar, maç özetleri, turnuvanın gol ve asist listesi gibi önemli bilgiler yer alacak.

Öte yandan isteyen kişiler favori takımları hakkında daha fazla bilgi alabilmek için bu ekranda yer alan zil tuşuna tıklayabilecek.

YouTube Canlı Yayın Desteği

Dünyanın en büyük spor etkinliklerinden birini gezegen çapında milyonlarca insanın takip etmesi bekleniyor. Google, daha yüksek kalite arayan kullanıcılar için YouTube TV içerisinde 4K Plus çözünürlükte oynanacak olan 64 maçı da yayınlayacak. Maçları yüksek kaltede izlemek için YouTube TV'ye abone olmanız gerekiyor.

Google TV ile Dünya Kupası Takibi

YouTube'un yanında Google TV üzerinde de maçlar sunulacak. Akıllı televizyonunuzdan yüksek kalitede maçları izlemek istiyorsanız Google TV'yi indirmeniz yeterli olacak.

Öte yandan maç tekrarları ve FIFA+ özelliklerine Google TV üzerinden erişilebilecek.

Dünya Kupası'na Özel Google Haritalar Geliştirmeleri

Google'ın Dünya Kupası için özel olarak hazırladığı geliştirmelerden biri de Google Haritalar'ı kapsıyor. Buna göre Google Haritalar içerisinde işletmesi yer alan işletme sahipleri, Google'ın sunduğu özellik çerçevesinde "Dünya Kupası maçları yayınlıyor." ibaresini işletme sayfasına ekleyebilecek.

Kullanıcılar ise Google Haritalar üzerinde işletmeleri Dünya Kupası maçı yayınlayıp yayınlamadaklarına göre listeleme imkanına kavuşacak.