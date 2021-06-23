Google Dünya Müzik Günü'nde Yenilikçilikten Ödün Vermedi

Google Dünya Müzik Günü için 21 Haziran 2021'de kullanıcıların daha önce hiç deneyimlemediği bir müzik yapma hizmetini kullanıma açtı. Şirketin yeni hizmeti, amatör ve profesyonel müzisyenlerin huzur verici müzikler hazırlamasına olanak tanıyor.

Google Dünya Müzik Gününü Nasıl Kutladı?

Google, geçtiğimiz günlerde amatör ve profesyonel müzisyenlerin birbirinden farklı stillerde müzik yapmasını kolaylaştırmak için yeni bir aracını kullanıma sundu. Google Arts & Culture'dan birbirinden yetenekli sanatçılar, amatör veya profesyonel fark etmeksizin dünyanın dört bir yanındaki sanatçıları ortak bir noktada buluşturmak ve onların eğlenmesini ve eğlendirmesini sağlamak için müzikle boyama yapmaya olanak tanıyan bir hizmetin geliştirilmesine katkı sağladı.

Paint with Music olarak adlandırılan araç, iki farklı sanatı birbirine bağlayarak sanatçılara ve sanata ilgi duyanlara oldukça yenilikçi bir hizmet sunuyor. Yapay zekanın yardımı alınarak geliştirilen araçla sanatınızı icra ederken fırça darbelerini vurmaktan çekinmemeniz gerekiyor. Bu hizmet, her bir fırça darbenizin bir müzik notasına dönüşmesini sağlıyor. Yeni araç hem masaüstü hem de Android işletim sistemli akıllı telefonlarda kullanılabiliyor.

Google'ın Yenilikçi Kalmayı Sürdürüyor

Yazılım devi, bir yıldan daha fazla bir süre önce yine buna benzer bir aracı kullanıma sunmuştu. Bu aracın ismi Assisted Melody'ydi. Google, Dünya Müzik Günü'nü kutlamak için Assisted Melody'nin yeni bir versiyonunu devreye soktu. Google'ın "Paint with Music" aracında dört farklı seçenek yer alıyor. Bu seçeneklerin her birinde farklı enstrümanlar yer alırken temaları da değişiklik gösteriyor.

Bu seçenekler şu şekilde sıralanıyor:

In the Sky

Underwater

On the Street

On Paper

Bu seçeneklerden herhangi birini seçtikten sonra sol alt köşede yer alan enstrümanları kullanarak müziğinize farklı bir dokunuş katabilirsiniz. Sağ alt köşede yer alan ok işareti ile son işleminizi geri alabilir, onun yanındaki çöp kutusu ile bütün çalışmanızı çöp kutusuna gönderebilirsiniz.

Sol üst köşede yer alan "Change Canvas" seçeneği ile yukarıdaki seçeneklerin olduğu bölüme geri dönebilir, onun solunda kalan paylaşma butonuna tıklayarak Facebook, Twitter, Pinterest, e-posta, Tumblr, VK yollarından herhangi birine başvurarak müziğinizi başkaları ile paylaşabilir ya da bağlantıyı kopyalarak çalışmanızı istediğiniz başka herhangi bir yerde paylaşabilirsiniz.