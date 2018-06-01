Google, Dünya’nın Düz Olduğuna İnananları Tiye Aldı!

Son dönemde gündemi sıkça meşgul eden ‘düz dünya’ teorisine Google da kayıtsız kalamadı. Google Translate servisinde ilginç bir güncellemeye giden Amerikan teknoloji devi, “I am a flat-earther” cümlesini “Ben çıldırmış birisiyim” şeklinde çevirmeye başladı.

İçinde yaşadığımız gezegenin geoid şeklinde olmadığını, bize gösterilen her şeyin yalan olduğunu ve insanların kandırıldığını söyleyen bir grup insan, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde Düz Dünya toplulukları kurmaya başlamıştı.

Dünya’nın düz olduğuna dair iddialar, dünya kamuoyu kadar Türk kamuoyunda da yer buluyor. Hatta 'Düz Dünya Derneği Başkanı' olduğunu söyleyen bir kişi, Dünya’nın küre şeklinde olduğunu kanıtlayan ilk kişiye 50 bin lira vermeyi dahi vaat etmişti.

Google, hiçbir bilimsel dayanağı bulunmayan bu teoriye kayıtsız kalmadı. Düz dünya akımına mensup olan insanları kızdıran bir adım atan şirket, “I am a flat-earther” cümlesini “Ben çıldırmış birisiyim” şeklinde çevirmeye başladı. Google’ın bu ilginç hamlesi, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.

Düz dünyacılarla alay eden tek isim Google değil. Tesla, SpaceX ve Neuralink şirketlerinin patronu Elon Musk, SpaceX tarafından geliştirilen Falcon Heavy roketini başarıyla fırlattıktan sonra dünyanın düz olduğuna inananları tiye almıştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Düz dünya topluluğu var da, neden bir düz Mars topluluğu yok?” diye soran Musk’a Düz Dünya Topluluğu “Merhaba Elon, soru için teşekkürler. Ancak dünyanın aksine Mars’ın düz olduğu gözlemleniyor” cevabını vermişti.

Geçtiğimiz yıl GoFundMe sitesinde bir kampanya başlatan Amerikalı söz yazarı ve rapçi Bobby Ray Simmons, nam-ı diğer B.o.B, eğer Dünya yuvarlaksa, kavisi görebilmemiz için bir uydu fırlatılmasını talep etmişti.