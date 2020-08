Google Duo Altyazı Özelliği Kullanıma Sunuldu

Özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kullanımı artan Google Duo uygulamasına yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Google, Twitter hesabı üzeriden yaptığı açıklama ile birlikte Google Duo uygulamasına altyazı desteğinin geldiğini duyurdu. Peki, Google Duo altyazı özelliği nedir? Popüler görüntülü konuşma uygulamasına gelen yeni özellik ile ilgili detaylar haberimizde.

Google Duo kullanıcıları, özellikle gürültülü ortamlarda sesli ve görüntülü mesajlarda söylenilen sözleri anlayamıyordu. Google Duo'ya gelen yeni özellik sayesinde sesli ve görüntülü mesajlara altyazı eklendi. Google, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda altazı özelliğinin nasıl göründüğünü bir video ile gösterdi.

Google Duo uygulamasında gönderilen sesli ve görüntülü mesajlarda altyazı ekranın alt kısmında görünüyor. Böylece kullanıcılar, bulundukları ortamdaki gürültüye rağmen sesli ve görüntülü mesajda söylenilen bütün sözleri anlayabilecek. Söz konusu özelliğin görüntülü görüşmelerde yer almayacağını belirtelim.

Geçtiğimiz hafta ortaya bir iddia atılmıştı. Ortaya atılan iddiada Google'ın Duo'yu Meet uygulaması ile birleştireceği ifade edilmişti. Sonlandırma işleminin iki yıla kadar gerçekleştirileceği belirtilmişti. Google, Duo uygulamasına yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan görüntülü konuşma uygulaması Google Duo'ya gelen yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sesli ve görüntülü mesajlara eklenen altyazı özelliği ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

In a noisy place? No problem. Captions are now available on Google Duo, so you won’t miss a word of your video and voice messages. https://t.co/jqEvy9Vyn7 pic.twitter.com/gq5Z2ntn5P