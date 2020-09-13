Google Duo Android TV Desteği Geldi

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kullanım oranı artan görüntülü konuşma uygulaması Google Duo, akıllı telefonlar, bilgisayar ve tabletlerde kullanılabiliyordu. Google tarafından geliştirilen popüler görüntülü konuşma uygulaması artık Android televizyonlarda da kullanılabilecek. Uygulama kullanıma sunulduktan dört yıl sonra Android TV desteği aldı. Google Duo Android TV desteği ile ilgili detaylar haberimizde.

Google Duo Android TV Uygulaması Yayımlandı

Google Duo desteklediği cihazlara bir yenisini daha ekledi. Uygulama yayımlandıktan dört yıl sonra Android TV'lerde kullanılabilir hale geldi. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde görüntülü konuşma uygulamalarının kullanım oranında ciddi bir artış yaşandı. Görünüşe göre Google, görüntülü görüşme uygulamasına yeni platformlar ekleyerek kullanıcılara alternatif cihazlar sunuyor.

Google, perşembe günü yaptığı açıklamada birlikte popüler görüntülü konuşma uygulamasının Android TV beta sürümünün kullanıma sunulacağını söylemişti. Uygulama beta sürümde olduğundan dolayı kullanıcılar bazı sorunlar ile karşılaşabiliyor.Bu sorunların arasında kurulumdan sonra uygulamanın görünmemesi yer alıyor. Bu durum oldukça can sıkıcı ancak böyle bir sorun ile karşılaştığınızda yapabileceğiniz birkaç işlem bulunuyor.

Google tarafından geliştirilen görüntülü konuşma uygulamasını Android TV'ye yükledikten sonra uygulama görünmüyorsa ayarlar menüsünü açın. Ayarlar menüsü üzerinden uygulamalar kategorisini açın ve ardından Google Duo'yu seçin. Birçok Android TV kullanıcısının karşılaştığı bu sorun yakında bir güncelleme ile düzeltilecektir.

Android televizyonunuz yerleşik bir kameraya sahip ise Google Duo üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde görüntülü arama gerçekleştirebilirsiniz. Televizyonda yerleşik olarak kamera yer almıyorsa Android TV uyumlu bir web kamerası alabilir ve televizyon üzerinden görüntülü konuşma yapabilirsiniz.