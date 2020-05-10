Google Duo Çoklu Video Konferans Görüşmeleri Webden de Gerçekleştirilebilecek

Google’ın 1 milyardan fazla Android telefonda yüklü olan, web tarayıcı üzerinden de kullanılabilen ücretsiz - yüksek kaliteli görüntülü konuşma uygulaması Duo için geçtiğimiz yıl, birebir görüşmelerin internet desteği ile gerçekleştirilebileceği belirtilmişti. Google, önümüzdeki hafta itibariyle web üzerinden Duo video konferans çoklu görüşmelerinin de gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

İnternet üzerinden çoklu video konferans görüşmelerinin yanı sıra Google, Duo uygulaması için eğlenceli video efektleri ve emojilerden oluşan bir aile modunun da ekleneceğini belirtti. Mayıs 2016 yılında Google tarafından piyasaya sürülen Duo uygulaması için sürekli yeni güncellemeler yayınlayan Google, uygulamayı oldukça popüler bir hâle getirmeyi başardı.

Google Duo için Yeni Efektler Eklenecek

İnternet üzerinden birden fazla katılımcıyla aynı anda görüntülü görüşmenize olanak tanıyacak olan yeni Duo tasarımının yakın zamanda tanıtılacağı, konferans görüşmelerine katılmak için sadece Google hesabının olmasının yeterli olduğu, tek bir link ile kolaylıkla konferans görüşmesine katılınabileceği belirtildi.

Google tarafından Duo video konferans görüşmesi için geliştirilen aile modunun ise görüşme esnasında, diğer kişilerin de görmesine olanak tanıyacak şekilde, ekranda çizim yapılmasını mümkün kılacağı ifade edildi. Video görüşme uygulamasına eklenecek olan emojilerin ve efektlerin yavaş yavaş aktif hale getirileceği söylenirken, anneler günü için emoji ve efektlerin bu hafta içerisinde yayınlanacağı açıklandı.