Google Duo’da Görüntülü Görüşme Limiti 32 Kişiye Yükseltiliyor

Google’ın görüntülü görüşme uygulaması Duo’da hali hazırda 12 kişi ile sınırlandırılan görüşmeler çok yakında 32 kişi ile yapılabilecek. Google özelliğin gelişini şimdiden kullanıcılarına duyurmaya başladı.

Duo'da Katılımcı Sayısı 32'ye Çıkıyor

Devam etmekte olan coronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle Zoom gibi görüntülü görüşme uygulamalarının kullanımı ciddi şekilde arttı. Google da kendi video konferans uygulaması Duo’nun artan talebi karşılayabilmesi amacıyla, son dönemlerde uygulamasını düzenli olarak güncelliyor.

Google şimdi de Duo’da görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısını 32’ye çıkarmaya hazırlanıyor. Bu durumun doğruluğunu teyit etmek isteyen Android Police, Google ile iletişime geçerek haberi doğrulamayı başardı.

Geçtiğimiz Mart ayında da Duo’daki katılımcı sayısı 8’den 12’ye yükseltilmişti. Geçtiğimiz ay Google, bu limiti arttırmak üzere çalışmalar yaptıklarını söylemişti ancak o zaman limitin tam olarak ne kadar artacağı bilinmiyordu.

Şimdilerde ise Google, yeni özelliği tanıtan çeşitli e-postalar göndermeye başladı. Katılımcı sayısını 32’ye yükselmesiyle birlikte Duo’nun, görüntülü görüşme devleri Zoom ve Skype gibi uygulamaların yanı sıra iyi bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz.