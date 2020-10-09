Google Duo Ekran Paylaşım Özelliği Kazandı!

Kullanıcıların hizmetine ilk olarak 16 Ağustos 2016 yılında sunulan uygulama, kullanıcıların önüne zaman zaman çok gerekli olan bir özellik ile çıkmaya hazırlanıyor. Dijital ürün ve hizmetleri ile dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet sunan şirketin en çok kullanılan hizmetlerinden Google Duo ekran paylaşım özelliğinin geldiği bir güncelleme aldı. İşte görüntülü konuşma uygulamasına gelen yeni özellik ile ilgili tüm ayrıntılar!

Google Duo Ekran Paylaşım Özelliği Nedir?

Dijital alanda hizmet veren en önemli şirketlerden Google'ın görüntülü görüşmeler için kullanıma sunduğu resmi uygulaması Duo, Zoom gibi modern video konferans uygulamalarında yer alan bir özelliğin getirildiğini açıkladı. Teknoloji devinin görüntülü konuşma sohbet uygulamasını kullanan kişiler görüntülü olarak sohbet ettiği insanlara ekranını gösterme imkanına sahip oluyor.

Şirket, Android'in en yeni altı özelliğini vurguladığı bir paylaşımda, Google Duo ekran paylaşım özelliğini de duyurmuştu. Şirket tarafından özelliğin duyurulduğu paylaşımda "Google Duo'da arkadaşlarınızla daha fazla an paylaşın. Ekran paylaşımı ile fotoğraflara ve videolara birlikte göz atın ve video görüşmesi yaparken etkinlikler planlayın" ifadelerine yer verilmişti ancak şirketin özelliğe ilişkin yaptığı paylaşımı kısa bir süre sonra silmişti.

Google ilgili paylaşımı kısa bir süre sonra kaldırdı ama özelliği o zamandan bu zamana kadar çeşitli Android kullanıcılarının hizmetine sunmaya başlamıştı. Google Duo'da görüntülü görüşme sırasında ekran paylaşımı yapmak ise kullanıcıların sadece bir iki saniyesini alıyor. Uygulamada başkaları ile görüntülü olarak konuşurken ekranınızı paylaşmak için ekranın alt kısmında yer alan menüdeki ekranı paylaşma seçeneğine dokunmak yeterli oluyor.

Google ayrıca kullanıcıların hassas bilgilerinin görüntülenmemesi için söz konusu seçeneğe dokunan kişilere öncelikle bir uyarı gösteriyor. Ekran paylaşımında bulunacak kullanıcının riski kabul ettiği durumda ise uygulama görevini otomatik olarak yerine getiriyor ve kişinin ekranı görüntülü görüşmede yer alan herkese açık bir şekilde gösteriliyor. Google Duo'nun aldığı özellik şimdilik tüm kullanıcıların akıllı telefonunda mevcut görünmüyor ancak gelecekte çok dah fazla akıllı telefona gelmesi bekleniyor. Şirket ifadelerine ayrıca uygulamanın daha fazla akıllı telefonla uyumlu olduğunu da ekledi.