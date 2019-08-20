Google Duo Gece Modu Görüntülü Konuşmalara Geliyor

Dünyanın en çok kullanılan görüntülü konuşma uygulamalarından birisi olarak bilinen Google Duo son derece önemli bir özellik kazanıyor. Pixel 3 cep telefonlarında tanıtılan gece modu özelliği artık bütün Google Duo görüşmelerinde kullanılabilecek. İşte haberimizin ilginç detayları.

Gece vakti fotoğraf ve videolarda nasıl göründüğünüzü az ya da çok tahmin ediyorsunuzdur. Google şirketi, gece karanlığında insanların belirsiz görünmesini engellemek için Night Sight denilen bir özellik geliştirmişti. Ancak bu özelliğin nerelerde kullanılacağı net olarak bilinmiyordu.

Google Duo gece görüşmeleri çok aydınlık olacak

Google kuruluşu kendi blog sitesinde yazmış olduğu Google Duo ile ilgili bu yeni gelişmeyi bazı detaylarla süsledi. Şirket, farklı kültür ve çevre fark etmeksizin herkesin ortak olarak şikayet ettiği gece aydınlatma sisteminden bahsetti.

Özellikle de elektriğin pahalı olduğu bölgelerde gece konuşmalarının yapılmasının önünde önemli bir engel olduğu ifade edildi. Şirket, dünyadaki herkesin bu uygulama üzerinden görüşmesini gece vakti de sağlayabilmek için görüntüyü otomatik olarak ışıklandırıyor. Böylece elektrik masrafının da önüne geçilmiş oluyor.

Google Duo uygulamasının Night Sight özelliğini alması sizce de önemli bir gelişme olarak görülebilir mi? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.